Завершується реєстрація на НМТ: на Харківщині записалися 10,5 тис. учасників

Реєстрація триває до 3 травня. У ХОВА повідомили подробиці щодо планів участі в національному мультипредметному тесті випускників Харківської області.

“Для участі в НМТ на Харківщині зареєструвалося 10559 учасників, з яких 9015 – випускники поточного року та 1544 – минулих років”, – повідомила пресслужба ХОВА.

НМТ складається з двох обов’язкових предметів (українська та математика) та одного – на вибір.

“Вступники Харківської області, обираючи предмет додаткового блоку, здебільшого віддають перевагу історії України – нині нараховується 5394 такі вступники. Також зупиняють вибір на англійській мові, на неї зареєструвалося 3249 учасників. На третьому місці – біологія, яку вибрали 1516 людей”, – поінформували в департаменті науки та освіти обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, основна сесія НМТ у 2023 році проходитиме з 5 до 23 червня. Додаткова – 11-24 липня.

“В Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили, що після надсилання інформації на обробку до 7 травня в персональному кабінеті можна буде вносити зміни до інформації про назву навчального предмета додаткового блоку, з якого вступник бажає пройти тестування; населений пункт в Україні або за кордоном, де він перебуватиме в дні проведення НМТ; потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій”, – зазначили в ХОВА.

Реєстрацію для участі в НМТ вступники зможуть підтвердити за допомогою сертифіката. Його можна згенерувати у своєму персональному кабінеті після підтвердження регіональним центром реєстрації учасника НМТ. Ця функція буде доступна не пізніше ніж через сім календарних днів з дня передачі на обробку.