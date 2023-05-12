30 тимчасових екзаменаційних центрів для НМТ планують відкрити на Харківщині
У Харківській області на основну сесію НМТ зареєструвалися 11 992 учасники, повідомили у ХОВА.
Зокрема, це 9570 випускників поточного року і 2422 випускники минулих років.
«Цього року зареєструвалося на 5166 учасників (75,7 %) більше, ніж торік. З урахуванням кількості для основних сесій НМТ плануємо створити 30 тимчасових екзаменаційних центрів у 9 населених пунктах Харківської області на базі закладів освіти», – прокоментували в Департаменті науки і освіти ХОВА.
Обираючи предмет додаткового блоку, 6169 вступників Харківщини надали перевагу історії України, 3592 вибрали англійську мову.
Також 1756 учасників складатимуть НМТ з біології. Нагадаємо, всього НМТ буде містити три блоки завдань, два з яких обов’язкові – це українська мова та математика.
Основна сесія національного мультипредметного тесту відбудеться з 5 по 23 червня.
З 5 до 12 червня зможуть зареєструватися на додаткову сесію вступники, які з поважних причин не змогли цього зробити під час основного періоду або яким було відмовлено в реєстрації.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 18:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області на основну сесію НМТ зареєструвалися 11 992 учасники, повідомили у ХОВА. ".