В Харькове готовятся к Новому году: начали украшать станции метро (фото)
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова
7 ноября в Харькове уже начали устанавливать праздничные декорации в метро.
О работах сообщила пресс-служба Центрального парка Харькова.
«Сотрудники Центрального парка начали украшать станции метро к новогодним праздникам. Первые гирлянды и узоры вывесили на «Научной». Как и в прошлом году, должны украсить пять станций подземки. Работы планируют завершить к началу декабря», — проинформировали в telegram Центрального парка.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: метро, новый год, центральный парк;
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 09:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 ноября в Харькове уже начали устанавливать праздничные декорации в метро".