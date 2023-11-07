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В Харькове готовятся к Новому году: начали украшать станции метро (фото)

Общество 09:07   07.11.2023
Оксана Горун
В Харькове готовятся к Новому году: начали украшать станции метро (фото) Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова

7 ноября в Харькове уже начали устанавливать праздничные декорации в метро.

О работах сообщила пресс-служба Центрального парка Харькова.

«Сотрудники Центрального парка начали украшать станции метро к новогодним праздникам. Первые гирлянды и узоры вывесили на «Научной». Как и в прошлом году, должны украсить пять станций подземки. Работы планируют завершить к началу декабря», — проинформировали в telegram Центрального парка.

Новогодние декорации в метро Харькова
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова

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Новогодние декорации в метро Харькова 2
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова
Новогодние декорации в метро Харькова 3
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова
Новогодние декорации в метро Харькова 4
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова

 

 

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 09:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 ноября в Харькове уже начали устанавливать праздничные декорации в метро".