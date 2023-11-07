В Харькове готовятся к Новому году: начали украшать станции метро (фото)

7 ноября в Харькове уже начали устанавливать праздничные декорации в метро.

О работах сообщила пресс-служба Центрального парка Харькова.

«Сотрудники Центрального парка начали украшать станции метро к новогодним праздникам. Первые гирлянды и узоры вывесили на «Научной». Как и в прошлом году, должны украсить пять станций подземки. Работы планируют завершить к началу декабря», — проинформировали в telegram Центрального парка.