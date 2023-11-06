Озерные растения — на зимовку. Центральный парк Харькова готовится к холодам
Сегодня из озера в Центральном парке Харькова начали вынимать прибрежные растения и кувшинки.
Об этом сообщили в пресс-службе парка.
Горшки с цветами будут зимовать в специальном затоне на хозяйственном дворе.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: зима, подготовка, растение, Харьков, центральный парк;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 17:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня из озера в Центральном парке Харькова начали вынимать прибрежные растения и кувшинки.".