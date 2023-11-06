Озерные растения — на зимовку. Центральный парк Харькова готовится к холодам

Сегодня из озера в Центральном парке Харькова начали вынимать прибрежные растения и кувшинки.

Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Горшки с цветами будут зимовать в специальном затоне на хозяйственном дворе.

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