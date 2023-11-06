Live
  • Пн 06.11.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.17
  • EUR 38.73

Озерные растения — на зимовку. Центральный парк Харькова готовится к холодам

Общество 17:39   06.11.2023
Оксана Якушко

Сегодня из озера в Центральном парке Харькова начали вынимать прибрежные растения и кувшинки.

Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Горшки с цветами будут зимовать в специальном затоне на хозяйственном дворе.

Читайте также: Из уличной библиотеки в Центральном парке Харькова украли почти все книги

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Главные новости Харькова 6 ноября: потеря НДФЛ военных и сводка Генштаба
Главные новости Харькова 6 ноября: потеря НДФЛ военных и сводка Генштаба
06.11.2023, 18:43
Полярное сияние над Украиной. Харьковский астроном объяснил причины (фото)
Полярное сияние над Украиной. Харьковский астроном объяснил причины (фото)
05.11.2023, 19:39
В городе на Харьковщине отключили отопление
В городе на Харьковщине отключили отопление
06.11.2023, 07:57
«Наши орлики летят бомбить фашистов» — учительница с Харьковщины поддержала рф
«Наши орлики летят бомбить фашистов» — учительница с Харьковщины поддержала рф
06.11.2023, 18:10
Задушил брата на глазах у матери: в Харькове убийцу посадили на 7 лет
Задушил брата на глазах у матери: в Харькове убийцу посадили на 7 лет
06.11.2023, 11:45
В Харькове предприятие экономило за счет мэрии и поплатилось 0,5 млн грн
В Харькове предприятие экономило за счет мэрии и поплатилось 0,5 млн грн
06.11.2023, 11:21

Новости по теме:

11:35
Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории — Кулеба
15:30
Энергетики Чугуевщины готовятся к зиме: ищут «слабые места»
09:15
Остаются зимовать. Мэр Харькова заявил, что жители не покидают город
11:14
Как готовятся к зиме воины на Харьковщине, рассказали в ВСУ
13:33
В дома в Харькове подали теплоноситель, но некоторые зимой не обогреют — мэр

Вы читали новость: «Озерные растения — на зимовку. Центральный парк Харькова готовится к холодам»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 17:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня из озера в Центральном парке Харькова начали вынимать прибрежные растения и кувшинки.".