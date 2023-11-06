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Озерні рослини – на зимівлю. Центральний парк Харкова готується до холодів

Суспільство 17:39   06.11.2023
Оксана Якушко

Сьогодні з озера у Центральному парку Харкова почали виймати прибережні рослини і латаття.

Про це повідомили у пресслужбі парку.

Горщики з квітами зимуватимуть у спеціальному затоні на господарському подвір’ї.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Озерні рослини – на зимівлю. Центральний парк Харкова готується до холодів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 17:39;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні з озера у Центральному парку Харкова почали виймати прибережні рослини і латаття.".