Озерні рослини – на зимівлю. Центральний парк Харкова готується до холодів
Сьогодні з озера у Центральному парку Харкова почали виймати прибережні рослини і латаття.
Про це повідомили у пресслужбі парку.
Горщики з квітами зимуватимуть у спеціальному затоні на господарському подвір’ї.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 17:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні з озера у Центральному парку Харкова почали виймати прибережні рослини і латаття.".