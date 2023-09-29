Live
  • Пт 29.09.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.55
    • 🟢

З вуличної бібліотеки в Центральному парку Харкова вкрали майже всі книги

Суспільство 14:42   29.09.2023
Олена Нагорна
З вуличної бібліотеки в Центральному парку Харкова вкрали майже всі книги

Відвідувачі Центрального парку Харкова майже спустошили книжкову шафу, встановлену в зоні буккросингу біля озера.

Про це повідомив речник парку Андрій Кравченко і підкреслив, що ще кілька днів тому шафа була заставлена ​​книгами. Це були романи, пригоди, дитячі та класичні твори, фантастика та трилери.

“Харків’яни, а що з вами сталося? Ці книжки з’являються тут, бо люди приносять їх сюди. Ми лише наліпки на них робимо. Якщо ви їх заберете і нічого не принесете натомість, то ці полиці будуть порожніми. І акція просто буде знищена вашими власними руками. Це я звертаюся до «добродіїв», які просто крадуть і нічого не приносять натомість. Люди, пам’ятайте, все, що є навколо нас – це наше спільне. Давайте відноситися до цього, як справжні хазяї, а не як хижаки”, – закликав Кравченко.

Відео: пресслужба Центрального парку

Нагадаємо, зону буккросингу відкрили у парку наприкінці червня 2021 року. Локація включає шафи та лавочки у вигляді томиків Шекспіра. У вуличну бібліотеку можна принести свою книгу будь-якого жанру та взяти натомість іншу.

Читайте також: Центральний парк Харкова змінив час роботи: графік

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Поліціянт з Харківщини забрав авто колеги, щоб перетворити на Z-мобіль
Поліціянт з Харківщини забрав авто колеги, щоб перетворити на Z-мобіль
29.09.2023, 15:43
«Тварини їх не їдять»: харків’ян просять не привозити каштани до зоопарку
«Тварини їх не їдять»: харків’ян просять не привозити каштани до зоопарку
29.09.2023, 14:11
Під Харковом завівся невідомий агресивний звір: влада звернулася до жителів
Під Харковом завівся невідомий агресивний звір: влада звернулася до жителів
29.09.2023, 15:29
Пухнастики в саду Шевченка: у харків’ян є ще місяць, щоб обрати друга (фото)
Пухнастики в саду Шевченка: у харків’ян є ще місяць, щоб обрати друга (фото)
29.09.2023, 15:09
Денний обстріл Вовчанська: прокуратура показала наслідки (фото)
Денний обстріл Вовчанська: прокуратура показала наслідки (фото)
29.09.2023, 14:51
З вуличної бібліотеки в Центральному парку Харкова вкрали майже всі книги
З вуличної бібліотеки в Центральному парку Харкова вкрали майже всі книги
29.09.2023, 14:42

Новини за темою:


  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «З вуличної бібліотеки в Центральному парку Харкова вкрали майже всі книги»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 14:42;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відвідувачі Центрального парку Харкова майже спустошили книжкову шафу, встановлену в зоні буккросингу біля озера.".