З вуличної бібліотеки в Центральному парку Харкова вкрали майже всі книги
Відвідувачі Центрального парку Харкова майже спустошили книжкову шафу, встановлену в зоні буккросингу біля озера.
Про це повідомив речник парку Андрій Кравченко і підкреслив, що ще кілька днів тому шафа була заставлена книгами. Це були романи, пригоди, дитячі та класичні твори, фантастика та трилери.
“Харків’яни, а що з вами сталося? Ці книжки з’являються тут, бо люди приносять їх сюди. Ми лише наліпки на них робимо. Якщо ви їх заберете і нічого не принесете натомість, то ці полиці будуть порожніми. І акція просто буде знищена вашими власними руками. Це я звертаюся до «добродіїв», які просто крадуть і нічого не приносять натомість. Люди, пам’ятайте, все, що є навколо нас – це наше спільне. Давайте відноситися до цього, як справжні хазяї, а не як хижаки”, – закликав Кравченко.
Відео: пресслужба Центрального парку
Нагадаємо, зону буккросингу відкрили у парку наприкінці червня 2021 року. Локація включає шафи та лавочки у вигляді томиків Шекспіра. У вуличну бібліотеку можна принести свою книгу будь-якого жанру та взяти натомість іншу.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 14:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відвідувачі Центрального парку Харкова майже спустошили книжкову шафу, встановлену в зоні буккросингу біля озера.".