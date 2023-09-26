Центральний парк Харкова змінив час роботи: графік
З 1 жовтня Центральний парк Харкова працюватиме з 06:00 до 20:00 щодня, без вихідних.
Про це повідомляє пресслужба парку.
«Нагадуємо про необхідність слідкувати за сигналами повітряної тривоги», – зазначили в парку.
Нагадаємо, з 22 квітня Центральний парк працював з 8:00 до 21:00 щоденно.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 12:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 1 жовтня Центральний парк Харкова працюватиме з 06:00 до 20:00 щодня, без вихідних.".