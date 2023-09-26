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Центральний парк Харкова змінив час роботи: графік

Суспільство 12:34   26.09.2023
Вікторія Яковенко
Центральний парк Харкова змінив час роботи: графік

З 1 жовтня Центральний парк Харкова працюватиме з 06:00 до 20:00 щодня, без вихідних.

Про це повідомляє пресслужба парку.

«Нагадуємо про необхідність слідкувати за сигналами повітряної тривоги», – зазначили в парку.

Нагадаємо, з 22 квітня Центральний парк працював з 8:00 до 21:00 щоденно.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 12:34;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 1 жовтня Центральний парк Харкова працюватиме з 06:00 до 20:00 щодня, без вихідних.".