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Центральный парк Харькова изменил режим работы: график

Общество 12:34   26.09.2023
Виктория Яковенко
Центральный парк Харькова изменил режим работы: график

С 1 октября Центральный парк Харькова будет работать с 06:00 до 20:00 каждый день, без выходных.

Об этом сообщает пресс-служба парка.

«Напоминаем о необходимости следить за сигналами воздушной тревоги», — отметили в парке.

Напомним, с 22 апреля Центральный парк работал с 8:00 до 21:00 ежедневно.

Читайте также: Аттракционы не работают: в парке Горького уточнили про новый график работы

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 12:34;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 1 октября Центральный парк Харькова будет работать с 06:00 до 20:00 каждый день, без выходных.".