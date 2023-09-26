Центральный парк Харькова изменил режим работы: график

С 1 октября Центральный парк Харькова будет работать с 06:00 до 20:00 каждый день, без выходных.

Об этом сообщает пресс-служба парка.

«Напоминаем о необходимости следить за сигналами воздушной тревоги», — отметили в парке.

Напомним, с 22 апреля Центральный парк работал с 8:00 до 21:00 ежедневно.