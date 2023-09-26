Центральный парк Харькова изменил режим работы: график
С 1 октября Центральный парк Харькова будет работать с 06:00 до 20:00 каждый день, без выходных.
Об этом сообщает пресс-служба парка.
«Напоминаем о необходимости следить за сигналами воздушной тревоги», — отметили в парке.
Напомним, с 22 апреля Центральный парк работал с 8:00 до 21:00 ежедневно.
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 12:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 1 октября Центральный парк Харькова будет работать с 06:00 до 20:00 каждый день, без выходных.".