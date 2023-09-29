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Из уличной библиотеки в Центральном парке Харькова украли почти все книги

Общество 14:42   29.09.2023
Елена Нагорная
Из уличной библиотеки в Центральном парке Харькова украли почти все книги Фото: Харьковские известия

Посетители Центрального парка Харькова почти опустошили книжный шкаф, установленный в зоне буккроссинга у озера.

Об этом сообщил спикер парка Андрей Кравченко и подчеркнул, что еще несколько дней назад шкаф был заставлен книгами. Это были романы, приключения, детские и классические произведения, фантастика и триллеры.

«Харьковчане, а что с вами произошло? Эти книги появляются здесь, потому что люди приносят их сюда. Мы только наклейки на них делаем. Если вы их заберете и ничего не принесете взамен, то эти полки будут пустыми. И акция просто будет уничтожена вашими собственными руками. Это я обращаюсь к «добродетелям», которые просто воруют и ничего не приносят взамен. Люди, помните, все, что есть вокруг нас — это наше общее. Давайте относиться к этому, как настоящие хозяева, а не как хищники», — призвал Кравченко.

Видео: пресс-служба Центрального парка

Напомним, зону буккросинга открыли в парке в конце июня 2021 года. Локация включает шкафы и лавочки в виде томиков Шекспира. В уличную библиотеку можно принести свою книгу любого жанра и взять взамен другую.

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Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 14:42;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Посетители Центрального парка Харькова почти опустошили книжный шкаф, установленный в зоне буккроссинга у озера.".