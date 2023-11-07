У Харкові готуються до Нового року: почали прикрашати станції метро (фото)
Фото: пресслужба Центрального парку Харкова
7 листопада у Харкові вже почали встановлювати святкові декорації в метро.
Про роботи повідомила пресслужба Центрального парку Харкова.
“Працівники Центрального парку почали прикрашати станції метро до новорічних свят. Перші гірлянди та візерунки вивісили на “Науковій”. Як і торік, мають оздобити 5 станцій підземки. Роботи планують завершити до початку грудня”, – поінформували в телеграмі Центрального парку.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: метро, новый год, центральный парк;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 09:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 листопада у Харкові вже почали встановлювати святкові декорації в метро".