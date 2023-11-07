У Харкові готуються до Нового року: почали прикрашати станції метро (фото)

7 листопада у Харкові вже почали встановлювати святкові декорації в метро.

Про роботи повідомила пресслужба Центрального парку Харкова.

“Працівники Центрального парку почали прикрашати станції метро до новорічних свят. Перші гірлянди та візерунки вивісили на “Науковій”. Як і торік, мають оздобити 5 станцій підземки. Роботи планують завершити до початку грудня”, – поінформували в телеграмі Центрального парку.