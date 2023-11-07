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У Харкові готуються до Нового року: почали прикрашати станції метро (фото)

Суспільство 09:07   07.11.2023
Оксана Горун
У Харкові готуються до Нового року: почали прикрашати станції метро (фото) Фото: пресслужба Центрального парку Харкова

7 листопада у Харкові вже почали встановлювати святкові декорації в метро.

Про роботи повідомила пресслужба Центрального парку Харкова.

“Працівники Центрального парку почали прикрашати станції метро до новорічних свят. Перші гірлянди та візерунки вивісили на “Науковій”. Як і торік, мають оздобити 5 станцій підземки. Роботи планують завершити до початку грудня”, – поінформували в телеграмі Центрального парку.

Новорічні декорації у метро Харкова
Фото: пресслужба Центрального парку Харкова

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Новорічні декорації у метро Харкова 2
Фото: пресслужба Центрального парку Харкова
Новорічні декорації у метро Харкова 3
Фото: пресслужба Центрального парку Харкова
Новорічні декорації у метро Харкова 4
Фото: пресслужба Центрального парку Харкова
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 09:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 листопада у Харкові вже почали встановлювати святкові декорації в метро".