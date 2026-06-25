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Выступит оркестр и солистка филармонии: харьковчан зовут на концерт в метро

Общество 13:39   25.06.2026
Виктория Яковенко
Выступит оркестр и солистка филармонии: харьковчан зовут на концерт в метро

Сегодня, 25 июня, в метро Харькова состоится концерт, посвященный Дню Конституции Украины, сообщает пресс-служба горсовета.

«В программе примут участие солистка Харьковской филармонии Юлия Пересада, военный оркестр 5-й Слобожанской бригады «Скиф» Национальной Гвардии Украины, образцовый ансамбль танца «Мрия», солисты Детской академии эстрадного искусства «Kinder Mix Show» и другие творческие коллективы Харькова», – рассказали в мэрии.

Начало – в 16:30. Место проведения: станция метро «Исторический музей».

концерт в метро Харькова
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, День Конституции празднуют 28 июня. В этот день в 1996 году Верховная Рада Украины по результатам самого длинного в истории пленарного заседания смогла утвердить Конституцию. Заседание длилось весь день 27 июня и всю ночь. Докладчиком на трибуне был Михаил Сирота. Утром в Раду с шампанским прибыл Президент Украины Леонид Кучма. Впоследствии он отменил свой указ о проведении всеукраинского референдума, на который планировал вынести предыдущий проект Конституции.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2026 в 13:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 25 июня, в метро Харькова состоится концерт, посвященный Дню Конституции Украины, сообщает пресс-служба горсовета.".