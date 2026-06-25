Виступить оркестр та солістка філармонії: харків’ян кличуть на концерт у метро

Сьогодні, 25 червня, у метро Харкова відбудеться концерт, присвячений Дню Конституції України, інформує пресслужба міськради.

«У програмі візьмуть участь солістка Харківської філармонії Юлія Пересада, військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» Національної Гвардії України, зразковий ансамбль танцю «Мрія», солісти Дитячої академії естрадного мистецтва «Kinder Mix Show» та інші творчі колективи Харкова», – розповіли у мерії.

Початок – о 16:30. Місце проведення: станція метро «Історичний музей».

Нагадаємо, День Конституції України святкують 28 червня. Цього дня у 1996 році Верховна Рада України за результатами найдовшого в історії пленарного засідання змогла затвердити Конституцію. Засідання тривало весь день 27 червня та всю ніч. Доповідачем на трибуні був Михайло Сирота. Вранці до Ради з шампанським прибув Президент України Леонід Кучма. Згодом він скасував свій указ щодо проведення всеукраїнського референдуму, на який планував винести попередній проєкт Конституції.