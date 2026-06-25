Live

Виступить оркестр та солістка філармонії: харків’ян кличуть на концерт у метро

Суспільство 13:39   25.06.2026
Вікторія Яковенко
Виступить оркестр та солістка філармонії: харків’ян кличуть на концерт у метро

Сьогодні, 25 червня, у метро Харкова відбудеться концерт, присвячений Дню Конституції України, інформує пресслужба міськради.

«У програмі візьмуть участь солістка Харківської філармонії Юлія Пересада, військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» Національної Гвардії України, зразковий ансамбль танцю «Мрія», солісти Дитячої академії естрадного мистецтва «Kinder Mix Show» та інші творчі колективи Харкова», – розповіли у мерії.

Початок – о 16:30. Місце проведення: станція метро «Історичний музей».

концерт в метро Харькова
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, День Конституції України святкують 28 червня. Цього дня у 1996 році Верховна Рада України за результатами найдовшого в історії пленарного засідання змогла затвердити Конституцію. Засідання тривало весь день 27 червня та всю ніч. Доповідачем на трибуні був Михайло Сирота. Вранці до Ради з шампанським прибув Президент України Леонід Кучма. Згодом він скасував свій указ щодо проведення всеукраїнського референдуму, на який планував винести попередній проєкт Конституції.

Читайте також: Три підземні школи будують у Харкові: плани щодо відкриття озвучив Терехов

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Який вигляд матимуть відновлені будинки в Харкові: з’явились нові візуалізації
Який вигляд матимуть відновлені будинки в Харкові: з’явились нові візуалізації
25.06.2026, 14:26
Росіяни скиглять: СОУ контратакували в районі Борової – Коваленко (відео)
Росіяни скиглять: СОУ контратакували в районі Борової – Коваленко (відео)
25.06.2026, 12:41
Грози, шквали, град: штормове попередження оголосили в Харкові та області
Грози, шквали, град: штормове попередження оголосили в Харкові та області
25.06.2026, 07:50
Переплати на харчуванні дітей з рідкісною хворобою виявили у Харкові: деталі
Переплати на харчуванні дітей з рідкісною хворобою виявили у Харкові: деталі
25.06.2026, 13:15
Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою до 40 тисяч гривень
Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою до 40 тисяч гривень
25.06.2026, 12:08
Ринки Харкова заполонили сезонні ягоди: скільки коштують та як змінилися ціни
Ринки Харкова заполонили сезонні ягоди: скільки коштують та як змінилися ціни
25.06.2026, 11:22

Новини за темою:

25.06.2026
Який вигляд матимуть відновлені будинки в Харкові: з’явились нові візуалізації
25.06.2026
По Харкову вдарив ворожий дрон: де зафіксували влучання (доповнено)
25.06.2026
Переплати на харчуванні дітей з рідкісною хворобою виявили у Харкові: деталі
25.06.2026
Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою до 40 тисяч гривень
25.06.2026
На ремонті доріг Харкова розбазарили млн грн — підозра чиновниці мерії


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Виступить оркестр та солістка філармонії: харків’ян кличуть на концерт у метро», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2026 в 13:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 25 червня, у метро Харкова відбудеться концерт, присвячений Дню Конституції України, інформує пресслужба міськради.".