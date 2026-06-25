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Три підземні школи будують у Харкові: плани щодо відкриття озвучив Терехов

Записано 09:55   25.06.2026
Олена Нагорна
Три підземні школи будують у Харкові: плани щодо відкриття озвучив Терехов

До 1 вересня кількість безпечних освітніх локацій у Харкові планують збільшити до 25 (зараз їх 22), у тому числі відкривши нову підземну школу. Ще дві підземні школи добудують уже після початку навчального року. 

«Якщо сьогодні у нас 22 такі є локації безпечні, в яких діти мають можливість вчитися, то до 1 вересня ми відкриємо 25 локацій. Це одна підземна школа. Крім цього, ми продовжуємо будівництво ще двох підземних шкіл. Так, вони не будуть відкриті до 1 вересня, до початку навчального року, але ми будуємо. Крім цього, ми будуємо під землею дитячий садочок», – зазначив мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.

Відео: національний телемарафон

Нагадаємо, станом на кінець травня у Харкові працювали 22 безпечні локації: дев’ять підземних шкіл, шість протирадіаційних укриттів (ПРУ) при закладах освіти та сім станцій метрополітену. Вони охоплюють змішаним навчанням майже 22 тисячі дітей — це трохи більш як 40% від тих школярів, які зараз фізично перебувають у місті (загалом у Харкові живуть 54 тисячі учнів).

Класи для навчання дітей планують облаштувати ще на одній станції метрополітену за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2026 в 09:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 1 вересня кількість безпечних освітніх локацій у Харкові планують збільшити до 25 (зараз їх 22), у тому числі відкривши нову підземну школу.".