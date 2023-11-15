Войска РФ продвинулись под Купянском, пытаются вернуть инициативу — ISW

Российские войска хотят вернуть себе инициативу на театре военных действий в Украине, считают эксперты Института изучения войны (ISW). Этим объясняются атаки на нескольких направлениях, в том числе — Купянском.

«Хотя остается неясным, смогут ли российские войска полностью вернуть себе инициативу, поскольку украинские силы продолжают оказывать давление на критические участки фронта, — пишут аналитики ISW в сводке за 14 ноября. — Несколько украинских чиновников отметили, что ситуация на линии фронта сложная, но украинские силы сохраняют контроль над боевым пространством. Украинский главнокомандующий генерал Валерий Залужный заявил 13 ноября в ходе беседы с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном, что Авдеевское, Купянское и Марьинское направления являются наиболее напряженными… Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы сообщают об усилении российских атак на Купянском, Авдеевском и Донецком направлениях».

По данным Института изучения войны, армия РФ несколько продвинулась под Купянском. Продвижение к югу от Первомайского подтверждают кадры с геолокацией, опубликованные 13 и 14 ноября. При этом Генштаб ВСУ информирует о том, что атаки армии РФ под Купянском безуспешны. За минувшие сутки, по данным защитников Украины, на этом направлении отбили восемь атак.