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Войска РФ продвинулись под Купянском, пытаются вернуть инициативу — ISW

Мир 08:17   15.11.2023
Оксана Горун
Войска РФ продвинулись под Купянском, пытаются вернуть инициативу — ISW Иллюстрация: карта ISW

Российские войска хотят вернуть себе инициативу на театре военных действий в Украине, считают эксперты Института изучения войны (ISW). Этим объясняются атаки на нескольких направлениях, в том числе — Купянском.

«Хотя остается неясным, смогут ли российские войска полностью вернуть себе инициативу, поскольку украинские силы продолжают оказывать давление на критические участки фронта, — пишут аналитики ISW в сводке за 14 ноября. — Несколько украинских чиновников отметили, что ситуация на линии фронта сложная, но украинские силы сохраняют контроль над боевым пространством. Украинский главнокомандующий генерал Валерий Залужный заявил 13 ноября в ходе беседы с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном, что Авдеевское, Купянское и Марьинское направления являются наиболее напряженными…  Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы сообщают об усилении российских атак на Купянском, Авдеевском и Донецком направлениях».

По данным Института изучения войны, армия РФ несколько продвинулась под Купянском. Продвижение к югу от Первомайского подтверждают кадры с геолокацией, опубликованные 13 и 14 ноября. При этом Генштаб ВСУ информирует о том, что атаки армии РФ под Купянском безуспешны. За минувшие сутки, по данным защитников Украины, на этом направлении отбили восемь атак.

Читайте также: Восемь атак и три авиаудара: Генштаб сообщил о ситуации на Харьковщине

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 08:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска хотят вернуть себе инициативу на театре военных действий в Украине, считают эксперты Института изучения войны (ISW). Этим объясняются атаки на нескольких направлениях, в том числе — Купянском".