Залужный охарактеризовал ситуацию на Купянском направлении

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценил ситуацию на фронте в телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.

«Подробно рассказал об обстановке на фронте. Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая. В то же время Вооруженные Силы Украины продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях и наносят противнику значительные потери в живой силе и технике», — сообщил Главком в своем telegram-канале.

Также с американским коллегой Валерий Залужный обсудил планы на зиму, потребности украинской армии, вопросы подготовки военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений.