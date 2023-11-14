Залужный охарактеризовал ситуацию на Купянском направлении
Фото: facebook Головнокомандувач ЗС України
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценил ситуацию на фронте в телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.
«Подробно рассказал об обстановке на фронте. Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая. В то же время Вооруженные Силы Украины продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях и наносят противнику значительные потери в живой силе и технике», — сообщил Главком в своем telegram-канале.
Также с американским коллегой Валерий Залужный обсудил планы на зиму, потребности украинской армии, вопросы подготовки военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений.
Читайте также: Немичев из Kraken: «Действия фарион похожи на коллаборантскую деятельность»
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Валерий Залужный, война, главнокомандующий ВСУ, Залужный, купянское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Залужный охарактеризовал ситуацию на Купянском направлении»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 07:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценил ситуацию на фронте в телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном".