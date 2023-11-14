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Залужный охарактеризовал ситуацию на Купянском направлении

Мир 07:53   14.11.2023
Оксана Горун
Залужный охарактеризовал ситуацию на Купянском направлении Фото: facebook Головнокомандувач ЗС України

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценил ситуацию на фронте в телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.

«Подробно рассказал об обстановке на фронте. Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая. В то же время Вооруженные Силы Украины продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях и наносят противнику значительные потери в живой силе и технике», — сообщил Главком в своем telegram-канале.

Также с американским коллегой Валерий Залужный обсудил планы на зиму, потребности украинской армии, вопросы подготовки военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 07:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценил ситуацию на фронте в телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном".