Залужний охарактеризував ситуацію на Куп’янському напрямку
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оцінив ситуацію на фронті в телефонній розмові з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.
“Детально розповів про обстановку на фронті. Авдіївський, Купʼянський та Марʼїнський напрямки залишаються найгарячішими. Ситуація складна, контрольована. Водночас Збройні Сили України продовжують ведення наступальних дій на визначених напрямках та завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці”, — повідомив Головком у своєму телеграм-каналі.
Також з американським колегою Валерій Залужний обговорив плани на зиму, потреби української армії, питання підготовки військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів.
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- Категорії: Події, Світ, Україна, Харків; Теги: війна, Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, Залужный, купянское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 07:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оцінив ситуацію на фронті в телефонній розмові з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном".