Харків’янин Немічев із Kraken: “Дії фаріон схожі на колаборантську діяльність”

Засновник та один із командирів спецпідрозділу “Kraken” ГУР МО харків’янин Костянтин Немічев різко висловився щодо екснардепки та мовознавиці Ірини Фаріон, яка оприлюднила в телеграмі лист від проукраїнського студента з окупованого Криму, не приховавши його персональні дані. Після цього юнаком зайнялися російські силовики.

У своєму телеграм-каналі Немічев зазначив, що спочатку не хотів реагувати, але дана ситуація його “зворушила“.

Засновник Kraken (орфографія автора збережена – ред.) написав: “Кому сприяє діяльність фаріон – питання риторичне. Так, в Україні повинна бути національна мова. Але, дивлячись правді в очі, має бути розуміння, що після декількох століть зросійщення та відвертої заборони української мови темпи переходу на українську будуть повільні. І держава має сприяти її розповсюдженню та розвитку, впроваджуючи відповідні програми на роки вперед. А коли жінка у віці (в минулому член ком. партія) починає розповідати, що абсолютно всі російськомовні – це агенти кремля, забуваючи про своє «яскраве» партійне минуле, виникає тільки загострення з приводу цього питання”.

Немічев нагадав, що Харків відстояли і україномовні, і російськомовні захисники, які й зараз боронять країну.

“Частина з них перейшла на українську мову, частина ні, але в майбутньому перейдуть. Вони кров‘ю, потом та своїм життям довели, що вони справжні українці. Щодо пані фаріон, то її дії сприяють розколу в українському суспільстві, а не українізації, що більше схоже на колаборантську діяльність. Я закликаю не ототожнювати всіх україномовних з цією особою і не тягати її в інфопростір. Є багато адекватних прикладів, на які потрібно рівнятись”, – додав він.

Нагадаємо, 8 листопада Фаріон у своєму телеграм-каналі оприлюднила електронний лист від студента-філолога з Криму Максима Глєбова. Юнак підтримав мовознавицю в її позиції, що українські військові не можуть говорити російською. При цьому студент зазначив, що чекає на ЗСУ у рідній Керчі та Сімферополі. Попри заклики у коментарях приховати персональні дані Глєбова, Фаріон цього не зробила. Невдовзі у проросійському телеграм-каналі “Крымский СМЕРШ” повідомили, що студента затримали та опублікували відео, на якому він “повністю визнає свою провину”. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до СБУ. За його словами, Фаріон скоїла кримінальний злочин, опублікувавши персональні дані юнака, та підіграла окупантам.