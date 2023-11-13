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Немичев из Kraken: «Действия фарион похожи на коллаборантскую деятельность»

Общество 22:37   13.11.2023
Елена Нагорная
Немичев из Kraken: «Действия фарион похожи на коллаборантскую деятельность»

Основатель и один из командиров спецподразделения «Kraken» ГУР МО харьковчанин Константин Немичев резко высказался об экс-нардепе и языковеде Ирине Фарион, обнародовавшей в Telegram письмо от проукраинского студента из Крыма, не скрыв его персональные данные. После этого юношей занялись российские силовики.

В своем Telegram-канале Немичев отметил, что вначале не хотел реагировать, но данная ситуация его «тронула».

Основатель Kraken (орфография автора сохранена — ред.) написал: «Кому способствует деятельность фарион — вопрос риторический. Да, в Украине должен быть национальный язык. Но, глядя правде в глаза, должно быть понимание, что после нескольких веков русификации и откровенного запрета украинского языка темпы перехода на украинский будут медленными. И государство должно способствовать его распространению и развитию, внедряя соответствующие программы на годы вперед. А когда женщина в возрасте (в прошлом член ком. партии) начинает рассказывать, что абсолютно все русскоязычные — это агенты кремля, забывая о своем «ярком» партийном прошлом, возникает только обострение по поводу этого вопроса».

Немичев напомнил, что Харьков отстояли и украиноязычные, и русскоязычные, которые и сейчас продолжают защищать страну.

«Часть из них перешла на украинский язык, часть нет, но в будущем перейдет. Они кровью, потом и своей жизнью доказали, что они настоящие украинцы. Что касается госпожи фарион, то ее действия способствуют расколу в украинском обществе, а не украинизации, что больше похоже на коллаборантскую деятельность. Я призываю не отождествлять всех украиноязычных с этой персоной и не таскать ее в инфопространство. Есть много адекватных примеров, на которые нужно равняться», — добавил он.

Напомни 8 ноября Фарион в своем Telegram обнародовала электронное письмо от студента-филолога из Крыма Максима Глебова. Юноша поддержал языковеда в ее позиции, что украинские военные не могут говорить по-русски. При этом студент отметил, что ждет ВСУ в родной Керчи и Симферополе. Несмотря на призывы в комментариях скрыть персональные данные молодого человека, Фарион этого не сделала. Вскоре в пророссийском Telegram-канале «Крымский СМЕРШ» сообщили, что студента задержали и опубликовали видео, на котором он «полностью признает свою вину». Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в СБУ. По его словам, Фарион совершила уголовное преступление, опубликовав персональные данные парня, и подыграла оккупантам.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 22:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основатель и один из командиров спецподразделения «Kraken» ГУР МО харьковчанин Константин Немичев резко высказался об экс-нардепе и языковеде Ирине Фарион, обнародовавшей в Telegram письмо от проукраинского студента из Крыма, не скрыв его персональные данные. После этого юношей занялись российские силовики.".