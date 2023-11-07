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Колишній голова “Нацкорпусу” Харківщини “послав” Фаріон за мовну провокацію

Політика 10:33   07.11.2023
Оксана Горун
Колишній голова “Нацкорпусу” Харківщини “послав” Фаріон за мовну провокацію

Заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ, у минулому голова партії “Нацкорпус” у Харківській області Максим Жорін різко відреагував на черговий публічний пасаж одіозної мовознавиці Ірини Фаріон.

Жорін розмістив на своєму каналі пост частково російською мовою, зазначивши, що таке робить уперше – спеціально для Фаріон.

“Ніхто не давав права відкривати рота у бік бійців “Азова”, Третьої штурмової чи будь-якого іншого підрозділу української армії. Тому просто йди ти нах…й!” написав Жорін.

Крім того, він заявив, що увагу на діяльність Фаріон варто звернути правоохоронним органам. На думку захисника України, мовознавиця та ексдепутатка “розколює українське суспільство за фсбшними методичками”.

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Раніше в мережі поширився епізод інтерв’ю Ірини Фаріон, яке вона дала Яніні Соколовій. У відеоролику екснардепка висловлює свої традиційні міркування щодо необхідності говорити виключно українською мовою. Окрім іншого, вона заявила: “категорично не приймає” того, що деякі військовослужбовці бригади “Азов” та 3-ї окремої штурмової бригади спілкуються російською мовою. Мовознавиця додала, що не може назвати таких військовослужбовців українцями.

На чергові провокаційні заяви Фаріон уже відреагував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Особисто звернувся до відповідних органів державної влади — Національної поліції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування. Адже порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками — карається відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України“, – написав Лубінець у телеграмі.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 10:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ, у минулому голова партії “Нацкорпус” у Харківській області Максим Жорін різко відреагував на черговий публічний пасаж одіозного мовознавця Ірини Фаріон".