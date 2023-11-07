Колишній голова “Нацкорпусу” Харківщини “послав” Фаріон за мовну провокацію
Заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ, у минулому голова партії “Нацкорпус” у Харківській області Максим Жорін різко відреагував на черговий публічний пасаж одіозної мовознавиці Ірини Фаріон.
Жорін розмістив на своєму каналі пост частково російською мовою, зазначивши, що таке робить уперше – спеціально для Фаріон.
“Ніхто не давав права відкривати рота у бік бійців “Азова”, Третьої штурмової чи будь-якого іншого підрозділу української армії. Тому просто йди ти нах…й!” – написав Жорін.
Крім того, він заявив, що увагу на діяльність Фаріон варто звернути правоохоронним органам. На думку захисника України, мовознавиця та ексдепутатка “розколює українське суспільство за фсбшними методичками”.
Читайте також: “Чому не державною?” – воїн з Харкова обурився коментарем львів’янина
Раніше в мережі поширився епізод інтерв’ю Ірини Фаріон, яке вона дала Яніні Соколовій. У відеоролику екснардепка висловлює свої традиційні міркування щодо необхідності говорити виключно українською мовою. Окрім іншого, вона заявила: “категорично не приймає” того, що деякі військовослужбовці бригади “Азов” та 3-ї окремої штурмової бригади спілкуються російською мовою. Мовознавиця додала, що не може назвати таких військовослужбовців українцями.
На чергові провокаційні заяви Фаріон уже відреагував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
“Особисто звернувся до відповідних органів державної влади — Національної поліції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування. Адже порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками — карається відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України“, – написав Лубінець у телеграмі.
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: азов, жорин, фарион, язык;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Колишній голова “Нацкорпусу” Харківщини “послав” Фаріон за мовну провокацію»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 10:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ, у минулому голова партії “Нацкорпус” у Харківській області Максим Жорін різко відреагував на черговий публічний пасаж одіозного мовознавця Ірини Фаріон".