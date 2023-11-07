Колишній голова “Нацкорпусу” Харківщини “послав” Фаріон за мовну провокацію

Заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ, у минулому голова партії “Нацкорпус” у Харківській області Максим Жорін різко відреагував на черговий публічний пасаж одіозної мовознавиці Ірини Фаріон.

Жорін розмістив на своєму каналі пост частково російською мовою, зазначивши, що таке робить уперше – спеціально для Фаріон.

“Ніхто не давав права відкривати рота у бік бійців “Азова”, Третьої штурмової чи будь-якого іншого підрозділу української армії. Тому просто йди ти нах…й!” – написав Жорін.

Крім того, він заявив, що увагу на діяльність Фаріон варто звернути правоохоронним органам. На думку захисника України, мовознавиця та ексдепутатка “розколює українське суспільство за фсбшними методичками”.

Раніше в мережі поширився епізод інтерв’ю Ірини Фаріон, яке вона дала Яніні Соколовій. У відеоролику екснардепка висловлює свої традиційні міркування щодо необхідності говорити виключно українською мовою. Окрім іншого, вона заявила: “категорично не приймає” того, що деякі військовослужбовці бригади “Азов” та 3-ї окремої штурмової бригади спілкуються російською мовою. Мовознавиця додала, що не може назвати таких військовослужбовців українцями.

На чергові провокаційні заяви Фаріон уже відреагував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

“Особисто звернувся до відповідних органів державної влади — Національної поліції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування. Адже порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками — карається відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України“, – написав Лубінець у телеграмі.