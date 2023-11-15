Війська РФ просунулися під Куп’янськом, намагаються повернути ініціативу – ISW
Російські війська хочуть повернути собі ініціативу на театрі бойових дій в Україні, вважають експерти Інституту вивчення війни (ISW). Цим пояснюються атаки на кількох напрямках, у тому числі – Куп’янському.
“Хоча залишається незрозумілим, чи зможуть російські війська повністю повернути собі ініціативу, оскільки українські сили продовжують чинити тиск на критичні ділянки фронту, – пишуть аналітики ISW у зведенні за 14 листопада. – Декілька українських чиновників зазначили, що ситуація на лінії фронту складна, але українські сили зберігають контроль над бойовим простором. Український головнокомандувач генерал Валерій Залужний заявив 13 листопада в ході бесіди з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном, що Авдіївський, Куп’янський та Мар’їнський напрямки є найбільш напруженими… Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили повідомляють про посилення російських атак на Авдіївському та Донецькому напрямках“.
За даними Інституту вивчення війни, армія РФ дещо просунулась під Куп’янськом. Просування на південь від Першотравневого підтверджують кадри з геолокацією, що опубліковані 13 та 14 листопада. Генштаб ЗСУ водночас інформує про те, що атаки армії РФ під Куп’янськом марні. Минулої доби, за даними захисників України, на цьому напрямку відбили вісім атак.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 08:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські війська хочуть повернути собі ініціативу на театрі бойових дій в Україні, вважають експерти Інституту вивчення війни (ISW). Цим пояснюються атаки на кількох напрямках, у тому числі – Куп’янському".