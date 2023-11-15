Вісім атак та три авіаудари: Генштаб повідомив про ситуацію на Харківщині
У ранковому зведенні 15 листопада Генштаб ЗСУ поінформував, що армія РФ продовжує штурмувати на Куп’янському напрямку, а також намагається рухатись у бік Харківщини на Лиманському напрямку.
Загалом на фронті в Україні за добу зафіксували 60 бойових зіткнень.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де наші воїни відбили вісім атак. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Надії та Серебрянського лісництва Луганської області“, – повідомили в Генштабі ЗСУ.
Авіаційних ударів армія РФ завдала по Ольшані, Петропавлівці та Чернещині. Під артобстрілами було 140 населених пунктів України, у тому числі – в Харківській області. Усього по території країни росіяни завдали вісім ракетних та 59 авіаційних ударів, а також здійснили 49 обстрілів із РСЗВ.
“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено штурмовик Су-25, два ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”, 17 розвідувальних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 17 артилерійських засобів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони та склад паливно-мастильних матеріалів противника“, – перерахували в ГШ.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 07:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 15 листопада Генштаб ЗСУ поінформував, що армія РФ продовжує штурмувати на Куп’янському напрямку, а також намагається рухатись у бік Харківщини на Лиманському напрямку".