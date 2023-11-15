Осужденного за взятку экс-главу харьковского лесхоза Сысу объявили в розыск

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда объявила в международный розыск экс-директора ГП «Гутянский лесхоз» в Харьковской области Виктора Сысу.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

«Кроме того, АП ВАКС обратила в доход государства денежный залог в размере 4,994 млн грн, внесенный за руководителя лесхоза 4 ноября 2019 года», — отметили правоохранители.

Также суд избрал разыскиваемую меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в июле 2019 года на совещании в Харькове на тему незаконной вырубки лесов в регионе с участием президента Украины Владимира Зеленского Виктор Сыса был назван в числе тех, кто причастен к незаконным лесозаготовкам. Сыса на совещании отсутствовал, и Зеленский лично его набрал и предложил встретиться в Офисе президента.

30 октября 2019 года детективы НАБУ задержали директора Гутянского лесхоза на взятке в 100 тысяч долларов, которую он предлагал старшему детективу взамен на закрытие уголовного производства о противоправном отчуждении значительных объемов неучтенной древесины лесхоза и продаже лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольных ему частных предприятий.

В августе 2021 года Сысе и двум его сообщникам сообщили о подозрении в незаконной вырубке леса. По версии следствия, директор лесхоза и руководители подконтрольных ему ООО организовали схему по продаже древесины по заниженным ценам указанным субъектам хозяйствования. В течение 2018-2019 годов было реализовано около 15 тыс. куб. м. древесины, в результате чего лесхоз недополучил более 50 миллионов гривен.

Как пишет «Слово и дело», вместе с Сысой в деле также обвиняют Александра Дыму, Александра Рудника, Татьяну Корниенко и Валерия Пасечника. Корниенко является родной сестрой экс-директора Гутянского лесхоза, она была руководителем, основателем, подписантом и главным бухгалтером фирмы «Стеклосервис». Пасечник был руководителем «Атлантис С», а также является двоюродным братом жены Виктора Сысы.

В феврале 2022 года Высший антикоррупционный суд признал Сысу виновным в попытке подкупа детектива НАБУ и приговорил его к 5,5 годам лишения свободы с конфискацией части имущества.

10 августа 2023 года Высший антикоррупционный суд поручил НАБУ найти Сысу и директоров четырех подконтрольных ему компаний, обвиняемых в завладении более 50 миллионов гривен.

А в августе этого года, по данным СМИ, стало известно, что Сыса сбежал за границу.