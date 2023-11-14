Главные новости Харькова 14 ноября: как прошла ночь, данные Генштаба и ГСЧС
Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».
07:40
За сутки на Харьковщине — один пожар из-за обстрелов РФ
В целом спасатели тушили пожары в Харьковской области дважды. Одно из возгораний возникло из-за вражеского обстрела в Изюмском районе, отметила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. О пострадавших не сообщают.
07:08
Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах и семи атаках под Купянском
«Авиационные удары получили: Первомайское, Копанки, Новосергеевка Харьковской области. В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины отразили семь атак», — проинформировали в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Также армия РФ атаковала в сторону Харьковщины из Луганской области — в районе Новоегоровки и Надежды на Лиманском направлении.
07:00
Ночь с одной тревогой и вечерняя «охота на «шахедов»
В течение ночи в Харькове и области воздушную тревогу объявляли один раз — с 00:20 по 00:56. Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации.
Вечером 13 ноября на Харьковщине и над значительной частью Украины ПВО работала по «шахедам». Об угрозе «налета» вражеских БПЛА ВС ВСУ начали предупреждать в 20:30. Вначале цели двигались в Запорожской и Днепропетровской областях. В 20:56 тревогу из-за беспилотников объявили на Харьковщине.
Отбой угрозы дали в 22:06. Позже воздушное командование «Схід» сообщило о сбитии четырех беспилотников, в том числе в Харьковской области.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, война, ВС ВСУ, ночь;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Главные новости Харькова 14 ноября: как прошла ночь, данные Генштаба и ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 07:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив»".