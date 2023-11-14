Главные новости Харькова 14 ноября: как прошла ночь, данные Генштаба и ГСЧС

Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».

07:40

За сутки на Харьковщине — один пожар из-за обстрелов РФ

В целом спасатели тушили пожары в Харьковской области дважды. Одно из возгораний возникло из-за вражеского обстрела в Изюмском районе, отметила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. О пострадавших не сообщают.

07:08

Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах и семи атаках под Купянском

«Авиационные удары получили: Первомайское, Копанки, Новосергеевка Харьковской области. В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины отразили семь атак», — проинформировали в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Также армия РФ атаковала в сторону Харьковщины из Луганской области — в районе Новоегоровки и Надежды на Лиманском направлении.

07:00

Ночь с одной тревогой и вечерняя «охота на «шахедов»

В течение ночи в Харькове и области воздушную тревогу объявляли один раз — с 00:20 по 00:56. Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации.

Вечером 13 ноября на Харьковщине и над значительной частью Украины ПВО работала по «шахедам». Об угрозе «налета» вражеских БПЛА ВС ВСУ начали предупреждать в 20:30. Вначале цели двигались в Запорожской и Днепропетровской областях. В 20:56 тревогу из-за беспилотников объявили на Харьковщине.

Отбой угрозы дали в 22:06. Позже воздушное командование «Схід» сообщило о сбитии четырех беспилотников, в том числе в Харьковской области.