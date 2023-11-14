Правоохранители установили оккупантов, убивших поэта Вакуленко на Харьковщине

На Харьковщине правоохранители установили подозреваемых по делу об убийстве детского писателя Владимира Вакуленко во время оккупации Изюмщины в прошлом году.

По данным Харьковской областной прокуратуры, писателя убили боевики так называемой «ЛНР».

«Оба подозреваемых проходят военную службу в 4-й роте 4-го батальона 204-го стрелкового полка мобилизационного резерва ЛНР 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ и являются уроженцами Луганска. 33-летний командир этой роты с позывным «Лев», другой — его подчиненный, пулеметчик по прозвищу «Удод», — сообщили в прокуратуре.

Следователи установили, что во время оккупации Изюмщины «Лев» и «Удод» находились в селе Капитоловка. Они приходили к Владимиру Вакуленко несколько раз. Впервые – 22 марта с обыском. Затем они задержали писателя и его 14-летнего сына. Оккупанты отвезли их в свое место дислокации и пытались склонить писателя к сотрудничеству «с новой властью».

«Получив отказ, они заставили мужчину снять с себя одежду с целью выявления татуировок с украинской символикой на его теле. В очередной раз получив отказ, российские захватчики отвезли назад писателя вместе с его сыном», — добавили правоохранители.

«Лев» и «Удод» вернулись в дом Вакуленко через два дня — 24 марта. Писателя задержали.

«Также они забрали рюкзак Вакуленко с шевронами ВСУ и «АЗОВ», который мужчина носил с собой даже во время оккупации, отстаивая собственную проукраинскую позицию. После этого командир роты «Лев» приказал своему пулеметчику застрелить писателя. «Удод» выстрелил в мужчину из пистолета Макарова. В результате полученных огнестрельных ранений Владимир Вакуленко погиб на месте. Его тело с документами было найдено вдоль дороги у АЗС, расположенной на автодороге из Изюма в направлении Капитоловки», — рассказали в прокуратуре.

Этих оккупантов также подозревают в убийстве трех человек.

«Среди них — бывший участник АТО и двое мужчин, которых российские захватчики задержали в лесу, когда потерпевшие собирали шишки для разжигания самовара и приготовления чая. Людей содержали в погребе в антисанитарных условиях, без света, а также систематически избивали палками по всему телу. Подозреваемых не остановило даже то, что одному из мужчин было 76 лет, и он едва передвигался», — добавили правоохранители.

После жестокой пытки оккупанты отвезли всех троих пострадавших в лес в Капитоловке. Экспертизами установлено, что двое погибших были убиты выстрелами из пистолета Макарова. Третьего потерпевшего оккупанты забили ногами и руками до смерти.

Также следователи установили факт пыток.

«Также установлен еще один факт жестокого обращения подозреваемых с мирным населением. Одному из задержанных они силой засунули в рот 1 гривну. Оккупанты добавили, что если мужчина уберет «кляп» изо рта, они его расстреляют», — отметили в прокуратуре.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчинам заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. ч. 1, 2 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Правоохранители планируют объявить двух оккупантов в розыск.

Напомним, Вакуленко похитили в конце марта 2022 года во время оккупации села Капитоловка Изюмского района. Долгое время его дальнейшая судьба была неизвестна. И вот во время идентификации тел, эксгумированных из массового захоронения в Изюме, выяснили, что один из убитых и похороненных в этих могилах — Владимир Вакуленко.