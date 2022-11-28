Писатель Вакуленко был убит в оккупации и похоронен под Изюмом — СМИ
Детского писателя, поэта и лауреата многочисленных литературных премий Владимира Вакуленко убили во время оккупации. Получены фотодоказательства и результаты ДНК-экспертизы, пишет «Суспільне».
В конце марта во время оккупации села Капитоловка Изюмского района россияне похитили известного украинского писателя, который долгое время занимался волонтерской деятельностью, сообщали в Харьковской облпрокуратуре.
Бывшая жена Вакуленко Ирина Новицкая писала в Facebook, что писателя забрали по доносу либо военные РФ, либо представители оккупационной «власти».
Выяснилось, что Вакуленко убили, а его тело было эксгумировано вместе с другими из массового захоронения в лесу возле Изюма после освобождения города. 24 сентября начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщал, что всего там было найдено 447 тел.
«Расследователи «Суспільного» нашли фото тела под номером 319, сделанное перед захоронением. На нем — простреленные документы Владимира Вакуленко. Также — татуировка на руке, похожая на ту, что имел писатель. Данные о гибели писателя подтвердила ДНК-экспертиза», — говорится в публикации.
Журналисты пишут, что у Вакуленко остался несовершеннолетний сын, который имеет инвалидность и нуждается в помощи.
Фото: Ирина Новицкая
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 19:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Детского писателя, поэта и лауреата многочисленных литературных премий Владимира Вакуленко убили во время оккупации. Получены фотодоказательства и результаты ДНК-экспертизы, сообщает «Суспільне».".