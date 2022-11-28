Писатель Вакуленко был убит в оккупации и похоронен под Изюмом — СМИ

Детского писателя, поэта и лауреата многочисленных литературных премий Владимира Вакуленко убили во время оккупации. Получены фотодоказательства и результаты ДНК-экспертизы, пишет «Суспільне».

В конце марта во время оккупации села Капитоловка Изюмского района россияне похитили известного украинского писателя, который долгое время занимался волонтерской деятельностью, сообщали в Харьковской облпрокуратуре.

Бывшая жена Вакуленко Ирина Новицкая писала в Facebook, что писателя забрали по доносу либо военные РФ, либо представители оккупационной «власти».

Выяснилось, что Вакуленко убили, а его тело было эксгумировано вместе с другими из массового захоронения в лесу возле Изюма после освобождения города. 24 сентября начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщал, что всего там было найдено 447 тел.

«Расследователи «Суспільного» нашли фото тела под номером 319, сделанное перед захоронением. На нем — простреленные документы Владимира Вакуленко. Также — татуировка на руке, похожая на ту, что имел писатель. Данные о гибели писателя подтвердила ДНК-экспертиза», — говорится в публикации.

Журналисты пишут, что у Вакуленко остался несовершеннолетний сын, который имеет инвалидность и нуждается в помощи.



Фото: Ирина Новицкая