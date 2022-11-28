Письменника Вакуленка було вбито в окупації і поховано під Ізюмом – ЗМІ
Дитячого письменника, поета та лауреата численних літературних премій Володимира Вакуленка вбили під час окупації. Отримано фотодокази та результати ДНК-експертизи, пише “Суспільне”.
Наприкінці березня під час окупації села Капитолівка Ізюмського району росіяни викрали відомого українського письменника, який тривалий час займався волонтерською діяльністю, повідомляли у Харківській облпрокуратурі.
Колишня дружина Вакуленка Ірина Новицька писала у Facebook, що письменника забрали за доносом або військові РФ, або представники окупаційної “влади”.
З’ясувалося, що Вакуленка вбили, а його тіло було ексгумовано разом з іншими з масового поховання в лісі біля Ізюма після звільнення міста. 24 вересня начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов повідомляв, що загалом там було знайдено 447 тіл.
“Розслідувачі Суспільного знайшли фото тіла під номером 319, зроблене перед похованням. На ньому — прострелені документи Володимира Вакуленка. Також — татуювання на руці, схоже на те, що мав письменник. Дані про загибель письменника підтвердила ДНК-експертиза”, – йдеться в повідомленні.
Журналісти пишуть, що у Вакуленка залишився неповнолітній син, який має інвалідність і потребує допомоги.
Фото: Ірина Новицька
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 19:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дитячого письменника, поета та лауреата численних літературних премій Володимира Вакуленка вбили під час окупації. Отримано фотодокази та результати ДНК-експертизи, пише “Суспільне”.".