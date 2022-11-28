Письменника Вакуленка було вбито в окупації і поховано під Ізюмом – ЗМІ

Дитячого письменника, поета та лауреата численних літературних премій Володимира Вакуленка вбили під час окупації. Отримано фотодокази та результати ДНК-експертизи, пише “Суспільне”.

Наприкінці березня під час окупації села Капитолівка Ізюмського району росіяни викрали відомого українського письменника, який тривалий час займався волонтерською діяльністю, повідомляли у Харківській облпрокуратурі.

Колишня дружина Вакуленка Ірина Новицька писала у Facebook, що письменника забрали за доносом або військові РФ, або представники окупаційної “влади”.

З’ясувалося, що Вакуленка вбили, а його тіло було ексгумовано разом з іншими з масового поховання в лісі біля Ізюма після звільнення міста. 24 вересня начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов повідомляв, що загалом там було знайдено 447 тіл.

“Розслідувачі Суспільного знайшли фото тіла під номером 319, зроблене перед похованням. На ньому — прострелені документи Володимира Вакуленка. Також — татуювання на руці, схоже на те, що мав письменник. Дані про загибель письменника підтвердила ДНК-експертиза”, – йдеться в повідомленні.

Журналісти пишуть, що у Вакуленка залишився неповнолітній син, який має інвалідність і потребує допомоги.



Фото: Ірина Новицька