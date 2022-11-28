Live
  • Понеділок 28.11.2022
    • Харків
  •   0°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.96
    • 🟢

Письменника Вакуленка було вбито в окупації і поховано під Ізюмом – ЗМІ

Події 19:51   28.11.2022
Олена Нагорна
Письменника Вакуленка було вбито в окупації і поховано під Ізюмом – ЗМІ

Дитячого письменника, поета та лауреата численних літературних премій Володимира Вакуленка вбили під час окупації. Отримано фотодокази та результати ДНК-експертизи, пише “Суспільне”.

Наприкінці березня під час окупації села Капитолівка Ізюмського району росіяни викрали відомого українського письменника, який тривалий час займався волонтерською діяльністю, повідомляли у Харківській облпрокуратурі.

Колишня дружина Вакуленка Ірина Новицька писала у Facebook, що письменника забрали за доносом або військові РФ, або представники окупаційної “влади”.

З’ясувалося, що Вакуленка вбили, а його тіло було ексгумовано разом з іншими з масового поховання в лісі біля Ізюма після звільнення міста. 24 вересня начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов повідомляв, що загалом там було знайдено 447 тіл.

“Розслідувачі Суспільного знайшли фото тіла під номером 319, зроблене перед похованням. На ньому — прострелені документи Володимира Вакуленка. Також — татуювання на руці, схоже на те, що мав письменник. Дані про загибель письменника підтвердила ДНК-експертиза”, – йдеться в повідомленні.

Журналісти пишуть, що у Вакуленка залишився неповнолітній син, який має інвалідність і потребує допомоги.


Фото: Ірина Новицька

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

12:22
Одного із загиблих у машині, що злетіла в річку в Ізюмі, ідентифікували
09:01
Машину діставали з річки лебідкою: ДСНС повідомила про смертельну ДТП в Ізюмі
20:48
Машина впала з мосту в річку: на Харківщині троє людей загинули в ДТП (фото)
07:54
Рф гатили ракетами та з артилерії по 11 населених пунктах на Харківщині
08:59
Зеленський нагородив лікаря з Ізюма, який 4,5 місяця війни прожив у лікарні

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Письменника Вакуленка було вбито в окупації і поховано під Ізюмом – ЗМІ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 19:51;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дитячого письменника, поета та лауреата численних літературних премій Володимира Вакуленка вбили під час окупації. Отримано фотодокази та результати ДНК-експертизи, пише “Суспільне”.".