Правоохоронці назвали імена окупантів, які вбили поета Вакуленка на Харківщині

На Харківщині правоохоронці встановили підозрюваних у справі про вбивство дитячого письменника Володимира Вакуленка під час окупації Ізюмщини торік.

За даними Харківської обласної прокуратури, письменника вбили бойовики так званої «ЛНР».

«Обидва підозрюваних проходять військову службу у 4-ій роті 4-го батальйону 204-го стрілецького полку мобілізаційного резерву ЛНР 2-го армійського корпусу 8-ої загальновійськової армії Південного воєнного округу ЗС РФ та є уродженцями Луганська. 33-річний є командиром цієї роти з позивним «Лев», інший — його підлеглий, кулеметник на прізвисько «Удод», – повідомили у прокуратурі.

Слідчі встановили, що під час окупації Ізюмщини «Лев» та «Удод» перебували у селі Капитолівка. Вони приходили до Володимира Вакуленка кілька разів. Вперше — 22 березня з обшуком. Потім вони затримали письменника та його 14-річного сина. Окупанти відвезли їх до свого місця дислокації та намагались схилити письменника до співпраці «с новой властью».

«Отримавши відмову, вони змусили чоловіка зняти з себе одяг з метою виявлення на його тілі татуювань з українською символікою. Вкотре отримавши відмову, російські загарбники відвезли назад письменника разом з його сином», – додали правоохоронці.

«Лев» та «Удод» повернулися до будинку Вакуленка за два дні — 24 березня. Письменника затримали.

«Також вони забрали рюкзак Вакуленко з шевронами ЗСУ та «АЗОВ», який чоловік носив із собою навіть під час окупації, відстоюючи власну проукраїнську позицію. Після цього командир роти «Лев» наказав своєму побратиму-кулеметнику застрелити письменника. «Удод» вистрелив у чоловіка з пістолета Макарова. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень Володимир Вакуленко помер на місці. Його тіло з документами було знайдено вздовж дороги поблизу АЗС, розташованій на автошляху з Ізюма у напрямку Капитолівки», – розповіли в прокуратурі.

Цих окупантів також підозрюють у вбивстві трьох людей.

«Серед них — колишній учасник АТО та двоє чоловіків, яких російські загарбники затримали у лісі, коли потерпілі збирали шишки для розпалювання самовара та приготування чаю. Людей утримували у погребі в антисанітарних умовах, без світла, а також систематично били палками по всьому тілу. Підозрюваних не зупинило навіть те, що одному із чоловіків було 76 років та він ледве пересувався», — додали правоохоронці.

Після жорстоких тортур окупанти відвезли всіх трьох потерпілих до лісу у Капітолівці. Експертизами встановлено, що двоє загиблих були вбиті пострілами з пістолета Макарова. Третього потерпілого окупанти забили ногами та руками до смерті.

Також слідчі встановили факт катувань.

«Також встановлено ще один факт жорстокого поводження підозрюваних з мирним населенням. Одному із «затриманих» вони силою засунули у рот 1 гривню. Окупанти додали, що якщо чоловік прибере «кляп» з рота, вони його розстріляють», – зазначили у прокуратурі.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, чоловікам заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. ч. 1, 2 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Наразі правоохоронці планують оголосити двох окупантів у розшук.

Нагадаємо, Вакуленка викрали наприкінці березня під час окупації села Капітолівка Ізюмського району. Довгий час його подальша доля була невідома. І ось під час ідентифікації тіл, ексгумованих із масового поховання в Ізюмі, з’ясували, що один із убитих та похованих у цих могилах — Володимир Вакуленко .