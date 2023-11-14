167 домов на Пятихатках и Салтовке восстановят в Харькове в 2024 году– Терехов
Уже есть проектная документация на 167 домов, поврежденных в результате обстрелов Харькова на Северной Салтовке и Пятихатках, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.
Он напомнил, что в прошлом году в городе восстановили 200 домов, а к концу этого года будут закончат восстановительные работы еще в 56-ти.
«В планах восстановления на следующий год – 167 домов. Есть проектно-сметная документация на их восстановление. Разрушения очень большие. Это и Северная Салтовка, и Пятихатки, и другие районы города. Но мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее отстроить город, восстановить жилье и вернуть харьковчан домой», – подчеркнул Игорь Терехов.
Также городской голова отметил важность выделения Харькову субвенций из государственного бюджета, ведь по предварительным подсчетам ущерб, нанесенный городу в результате обстрелов российской армией, уже достигает $9,5 млрд.
Читайте также: Кровлю в разрушенном ракетой харьковском доме на улице Тарасенко восстановят
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, дом, Игорь Терехов, пятихатки, северная салтовка, Харьков.;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «167 домов на Пятихатках и Салтовке восстановят в Харькове в 2024 году– Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 16:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже есть проектная документация на 167 домов, поврежденных в результате обстрелов Харькова на Северной Салтовке и Пятихатках, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.".