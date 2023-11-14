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167 домов на Пятихатках и Салтовке восстановят в Харькове в 2024 году– Терехов

Общество 16:54   14.11.2023
Оксана Якушко
167 домов на Пятихатках и Салтовке восстановят в Харькове в 2024 году– Терехов

Уже есть проектная документация на 167 домов, поврежденных в результате обстрелов Харькова на Северной Салтовке и Пятихатках, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

Он напомнил, что в прошлом году в городе восстановили 200 домов, а к концу этого года будут закончат восстановительные работы еще в 56-ти.

«В планах восстановления на следующий год – 167 домов. Есть проектно-сметная документация на их восстановление. Разрушения очень большие. Это и Северная Салтовка, и Пятихатки, и другие районы города. Но мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее отстроить город, восстановить жилье и вернуть харьковчан домой», – подчеркнул Игорь Терехов.

Также городской голова отметил важность выделения Харькову субвенций из государственного бюджета, ведь по предварительным подсчетам ущерб, нанесенный городу в результате обстрелов российской армией, уже достигает $9,5 млрд.

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Автор: Оксана Якушко
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167 домов на Пятихатках и Салтовке восстановят в Харькове в 2024 году– Терехов
167 домов на Пятихатках и Салтовке восстановят в Харькове в 2024 году– Терехов
14.11.2023, 16:54

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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 16:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже есть проектная документация на 167 домов, поврежденных в результате обстрелов Харькова на Северной Салтовке и Пятихатках, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.".