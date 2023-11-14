167 будинків відновлять у Харкові у 2024 році – Терехов
Вже є проектна документація на 167 будинків, пошкоджених внаслідок обстрілу Харкова на Північній Салтівці та П’ятихатках, повідомив мер Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.
Він нагадав, що торік у місті відновили 200 будинків, а до кінця цього року закінчать відновлювальні роботи ще у 56-ти.
«У планах відновлення на наступний рік – 167 будинків. Є проектно-кошторисна документація на їхнє відновлення. Руйнування дуже великі. Це і Північна Салтівка, і П’ятихатки та інші райони міста. Але ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше відбудувати місто, відновити житло та повернути харків’ян додому», – наголосив Ігор Терехов.
Також міський голова наголосив на важливості виділення Харкову субвенцій з державного бюджету, адже за попередніми підрахунками збитки, завдані місту внаслідок обстрілів російською армією, вже сягають $9,5 млрд.
Читайте також: Дах у зруйнованому ракетою харківському будинку на вулиці Тарасенка відновлять
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: відновлення, дом, Игорь Терехов, пятихатки, северная салтовка, Харьков.;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «167 будинків відновлять у Харкові у 2024 році – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 16:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вже є проектна документація на 167 будинків, пошкоджених внаслідок обстрілу Харкова на Північній Салтівці та П’ятихатках, повідомив мер Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.".