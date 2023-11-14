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167 будинків відновлять у Харкові у 2024 році – Терехов

Суспільство 16:54   14.11.2023
Оксана Якушко
167 будинків відновлять у Харкові у 2024 році – Терехов

Вже є проектна документація на 167 будинків, пошкоджених внаслідок обстрілу Харкова на Північній Салтівці та П’ятихатках, повідомив мер Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.

Він нагадав, що торік у місті відновили 200 будинків, а до кінця цього року закінчать відновлювальні роботи ще у 56-ти.

«У планах відновлення на наступний рік – 167 будинків. Є проектно-кошторисна документація на їхнє відновлення. Руйнування дуже великі. Це і Північна Салтівка, і П’ятихатки та інші райони міста. Але ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше відбудувати місто, відновити житло та повернути харків’ян додому», – наголосив Ігор Терехов.

Також міський голова наголосив на важливості виділення Харкову субвенцій з державного бюджету, адже за попередніми підрахунками збитки, завдані місту внаслідок обстрілів російською армією, вже сягають $9,5 млрд.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «167 будинків відновлять у Харкові у 2024 році – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 16:54;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вже є проектна документація на 167 будинків, пошкоджених внаслідок обстрілу Харкова на Північній Салтівці та П’ятихатках, повідомив мер Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.".