Семь атак войск РФ отбили на Харьковщине. Генштаб сообщил, где штурмовал враг

Войска РФ на Харьковщине в течение суток вели штурмовые действия вблизи сел Синьковка и Петропавловка Купянского района, где украинские воины отбили семь атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиаудары возле населенных пунктов Ольшана и Чернещина.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ветеринарное, Старица и Бударки на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.

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