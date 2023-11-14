Семь атак войск РФ отбили на Харьковщине. Генштаб сообщил, где штурмовал враг
Войска РФ на Харьковщине в течение суток вели штурмовые действия вблизи сел Синьковка и Петропавловка Купянского района, где украинские воины отбили семь атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Также противник нанес авиаудары возле населенных пунктов Ольшана и Чернещина.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ветеринарное, Старица и Бударки на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, Купянский район, купянское направление, обстрелы, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 19:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ на Харьковщине в течение суток вели штурмовые действия вблизи сел Синьковка и Петропавловка Купянского района, где украинские воины отбили семь атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".