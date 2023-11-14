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244 солдата и 30 единиц техники потеряла РФ под Купянском и Лиманом за сутки

Общество 18:28   14.11.2023
Елена Нагорная
244 солдата и 30 единиц техники потеряла РФ под Купянском и Лиманом за сутки

За прошедшие сутки РФ потеряла на Лимано-Купянском направлении 244 солдата и 30 единиц техники, среди которых танк и три боевые бронированные машины, сообщил в эфире национального телемарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Россияне, по его словам, продолжают атаковать на Купянском направлении и пытаются найти слабые места в украинской обороне. Было отбито 13 атак в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки Харьковской области, а также Новоегоровки Луганской области.

Оккупанты нанесли по защитникам 11 авиационных ударов, применили 16 дронов-камикадзе и осуществили 692 обстрела.

«Интенсивность обстрелов сохраняется. Противник не оставляет своих планов по повторной оккупации Купянска. В настоящее время у российских оккупационных войск успеха на данном направлении нет», — добавил Фитьо.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 18:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки РФ потеряла на Лимано-Купянском направлении 244 солдата и 30 единиц техники, среди которых танк и три боевые бронированные машины, сообщил в эфире национального телемарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".