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244 військових і 30 одиниць техніки втратила РФ під Куп’янськом і Лиманом

Суспільство 18:28   14.11.2023
Олена Нагорна
244 військових і 30 одиниць техніки втратила РФ під Куп’янськом і Лиманом

Минулої доби РФ втратила на Лимано-Куп’янському напрямку 244 військових та 30 одиниць техніки, серед яких танк і три бойові броньовані машини, повідомив в етері національного телемарафону начальник служби зі зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Росіяни, за його словами, продовжують атакувати на Куп’янському напрямку та намагаються знайти слабкі місця в українській обороні. Було відбито 13 ворожих атак у районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки Харківської області, а також Новоєгорівки Луганської області.

Окупанти завдали по захисниках 11 авіаційних ударів, застосували 16 дронів-камікадзе та здійснили 692 обстріли.

“Інтенсивність обстрілів зберігається. Противник не полишає своїх планів щодо повторної окупації Куп’янська. На даний час у російських окупаційних військ успіху на даному напрямку немає“, — додав Фітьо.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 18:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби РФ втратила на Лимано-Куп’янському напрямку 244 солдати та 30 одиниць техніки, серед яких танк і три бойові броньовані машини, повідомив в етері національного телемарафону начальник служби зі зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".