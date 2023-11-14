244 військових і 30 одиниць техніки втратила РФ під Куп’янськом і Лиманом
Минулої доби РФ втратила на Лимано-Куп’янському напрямку 244 військових та 30 одиниць техніки, серед яких танк і три бойові броньовані машини, повідомив в етері національного телемарафону начальник служби зі зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
Росіяни, за його словами, продовжують атакувати на Куп’янському напрямку та намагаються знайти слабкі місця в українській обороні. Було відбито 13 ворожих атак у районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки Харківської області, а також Новоєгорівки Луганської області.
Окупанти завдали по захисниках 11 авіаційних ударів, застосували 16 дронів-камікадзе та здійснили 692 обстріли.
“Інтенсивність обстрілів зберігається. Противник не полишає своїх планів щодо повторної окупації Куп’янська. На даний час у російських окупаційних військ успіху на даному напрямку немає“, — додав Фітьо.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 18:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби РФ втратила на Лимано-Куп’янському напрямку 244 солдати та 30 одиниць техніки, серед яких танк і три бойові броньовані машини, повідомив в етері національного телемарафону начальник служби зі зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".