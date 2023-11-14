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Что нужно, чтобы сбивать С-300, летящие на Харьков, — комментарий ВС ВСУ

Происшествия 09:43   14.11.2023
Оксана Горун
Что нужно, чтобы сбивать С-300, летящие на Харьков, — комментарий ВС ВСУ Иллюстративное фото. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире нацмарафона рассказал подробности ночной охоты на «шахедов» и ответил на вопрос, почему до сих пор не сбивают российские ракеты С-300, которыми бьют по Харькову из Белгородской области РФ.

Игнат сообщил, что для атак по территории Украины армия РФ уже применяет не только «хорошо знакомые» харьковчанам ракеты С-300, но и их «более продвинутый» вариант — С-400 — с большей дальностью. Отвечая на вопрос, почему такие ракеты не сбивают «по пути» в Харьков, Игнат пояснил, что «пэтриотов» на всех не хватает.

«Видите, сколько у нас дивизионов «Пэтриот»? Мы знаем. Два дивизиона, которые были официально озвучены, ожидаем, что будет больше. «Пэтриот» способен работать по баллистике. Там тоже не безграничные возможности. Потому что до 40 км радиус действия «пэтриота» по баллистике. Поэтому можно себе представить, сколько нужно этих систем, чтобы покрыть территорию Украины, по крайней мере, защитить все крупные города, объекты и так далее. Постепенно идем по этому пути, усиливаемся», — сказал Игнат.

Он сообщил, что вечером 13 ноября над Украиной уничтожили семь «шахедов» из летевших девяти.

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«Работала ПВО и ближе к западным областям, в частности в Хмельницкой области, ну а также в центральных, восточных и южных областях. Семь БПЛА уничтожены ПВО. Это и тактическая авиация, ракетные войска применялись. Ну и, конечно, мобильные огневые группы», — сказал спикер ВС ВСУ.

Отметим, что, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, из шести «шахедов», летевших над Харьковской областью, сбили четыре.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 09:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире нацмарафона рассказал подробности ночной охоты на «шахедов» и ответил на вопрос, почему до сих пор не сбивают российские ракеты С-300, которыми бьют по Харькову из Белгородской области РФ".