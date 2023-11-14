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Над Харьковской областью сбили четыре «шахеда» из шести — Синегубов

Происшествия 08:34   14.11.2023
Оксана Горун
Над Харьковской областью сбили четыре «шахеда» из шести — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что вечером 13 ноября российские беспилотники атаковали Изюмский район Харьковщины. Работала ПВО.

«Вчера вечером, около 22:00 враг нанес удар с помощью шести дронов-камикадзе типа «Шахед» по Изюмскому району. В результате попадания повреждено гражданское предприятие, произошел пожар. Без пострадавших. Четыре дрона сбиты силами ПВО!» — написал Синегубов в telegram.

В течение суток, по его информации, под обстрелами были: Казачья Лопань, Старица, Волчанск, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое и еще ряд населенных пунктов Купянского района. В самом Купянске армия РФ обстреляла здание молочного комбината.

«Пострадавшие среди гражданского населения за сутки не зафиксированы», — отметил Синегубов.

Читайте также: Главные новости 14.11: над Харьковщиной сбили четыре «шахеда», есть попадание

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 08:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что вечером 13 ноября российские беспилотники атаковали Изюмский район Харьковщины. Работала ПВО".