Над Харьковской областью сбили четыре «шахеда» из шести — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что вечером 13 ноября российские беспилотники атаковали Изюмский район Харьковщины. Работала ПВО.
«Вчера вечером, около 22:00 враг нанес удар с помощью шести дронов-камикадзе типа «Шахед» по Изюмскому району. В результате попадания повреждено гражданское предприятие, произошел пожар. Без пострадавших. Четыре дрона сбиты силами ПВО!» — написал Синегубов в telegram.
В течение суток, по его информации, под обстрелами были: Казачья Лопань, Старица, Волчанск, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое и еще ряд населенных пунктов Купянского района. В самом Купянске армия РФ обстреляла здание молочного комбината.
«Пострадавшие среди гражданского населения за сутки не зафиксированы», — отметил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, обстрелы, пво, сбили, синєгубов;
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 08:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что вечером 13 ноября российские беспилотники атаковали Изюмский район Харьковщины. Работала ПВО".