Над Харьковской областью сбили четыре «шахеда» из шести — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что вечером 13 ноября российские беспилотники атаковали Изюмский район Харьковщины. Работала ПВО.

«Вчера вечером, около 22:00 враг нанес удар с помощью шести дронов-камикадзе типа «Шахед» по Изюмскому району. В результате попадания повреждено гражданское предприятие, произошел пожар. Без пострадавших. Четыре дрона сбиты силами ПВО!» — написал Синегубов в telegram.

В течение суток, по его информации, под обстрелами были: Казачья Лопань, Старица, Волчанск, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое и еще ряд населенных пунктов Купянского района. В самом Купянске армия РФ обстреляла здание молочного комбината.

«Пострадавшие среди гражданского населения за сутки не зафиксированы», — отметил Синегубов.