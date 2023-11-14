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Над Харківською областю збили чотири “шахеди” з шести – Синєгубов

Події 08:34   14.11.2023
Оксана Горун
Над Харківською областю збили чотири “шахеди” з шести – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що увечері 13 листопада російські безпілотники атакували Ізюмський район Харківщини. Працювала ППО.

Вчора ввечері, близько 22:00 ворог завдав удару за допомогою шість дронів-камікадзе типу “Шахед” по Ізюмському району. Внаслідок влучання пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. Без постраждалих. Чотири дрони збиті силами ППО!написав Синєгубов у телеграмі.

Протягом доби, за його інформацією, під обстрілами були: Козача Лопань, Стариця, Вовчанськ, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та ще низка населених пунктів Куп’янського району. У самому Куп’янську армія РФ обстріляла будинок молочного комбінату.

“Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано”, – зазначив Синєгубов.

Читайте також:  Головні новини 14.11: над Харківщиною збили чотири “шахеди”, є влучання

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 08:34;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що увечері 13 листопада російські безпілотники атакували Ізюмський район Харківщини. Працювала ППО".