Головні новини Харкова 14 листопада: як минула ніч, дані Генштабу та ДСНС

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:40

За добу на Харківщині – одна пожежа через обстріл РФ

Загалом рятувальники гасили пожежі на Харківщині двічі. Одне із загорянь виникло через ворожий обстріл в Ізюмському районі, зазначила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. Про постраждалих не повідомляють.

07:08

Генштаб ЗСУ повідомив про авіаудари та сім атак під Куп’янськом

“Авіаційних ударів зазнали: Першотравневе, Копанки, Новосергіївка Харківської області. У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили сім атак”, – поінформували в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також армія РФ атакувала в бік Харківщини з Луганської області – у районі Новоєгорівки та Надії на Лиманському напрямку.

07:00

Ніч з однією тривогою та вечірнє “полювання на “шахедів”

Протягом ночі в Харкові та області повітряну тривогу оголошували один раз – з 00:20 до 00:56. Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації.

Увечері 13 листопада на Харківщині та над значною частиною України ППО працювала по “шахедах”. Про загрозу “нальоту” ворожих БПЛА ПС ЗСУ почали попереджати о 20:30. Спочатку цілі рухалися у Запорізькій та Дніпропетровській областях. О 20:56 тривогу через безпілотники оголосили на Харківщині.

Відбій загрози дали о 22:06. Пізніше повітряне командування “Схід” повідомило про збиття чотирьох безпілотників, зокрема в Харківській області.