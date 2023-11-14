На Харківщині відбили сім атак армії РФ – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про три авіаудари, яких армія РФ завдала по населених пунктах Харківської області, а також – атаки під Куп’янськом і на Лиманському напрямку – у бік Харківщини.

“Авіаційних ударів зазнали: Першотравневе, Копанки, Новосергіївка Харківської області”, – поінформували в Генштабі.

Загалом в Україні під обстрілами було понад 100 населених пунктів, у тому числі – й на Харківщині. Ворог завдав чотирьох ракетних і 53 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з РСЗВ.

На фронті зафіксували 80 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили сім атак”, – повідомив Генштаб.

Також росіяни атакували в бік Харківщини на території Луганської області – у районі сіл Надія та Новоєгорівка на Лиманському напрямку.

За добу авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один удар по зенітно-ракетному комплексу супротивника. Українські ракетники вразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, шість засобів артилерії та один засіб ППО, а також ще важливу ціль противника.