На Харківщині відбили сім атак армії РФ – Генштаб
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про три авіаудари, яких армія РФ завдала по населених пунктах Харківської області, а також – атаки під Куп’янськом і на Лиманському напрямку – у бік Харківщини.
“Авіаційних ударів зазнали: Першотравневе, Копанки, Новосергіївка Харківської області”, – поінформували в Генштабі.
Загалом в Україні під обстрілами було понад 100 населених пунктів, у тому числі – й на Харківщині. Ворог завдав чотирьох ракетних і 53 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з РСЗВ.
На фронті зафіксували 80 бойових зіткнень.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили сім атак”, – повідомив Генштаб.
Також росіяни атакували в бік Харківщини на території Луганської області – у районі сіл Надія та Новоєгорівка на Лиманському напрямку.
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За добу авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один удар по зенітно-ракетному комплексу супротивника. Українські ракетники вразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, шість засобів артилерії та один засіб ППО, а також ще важливу ціль противника.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 07:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про три авіаудари, яких армія РФ завдала по населених пунктах Харківської області, а також – атаки під Куп’янськом і на Лиманському напрямку – у бік Харківщини".