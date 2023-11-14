Live
  • Вт 14.11.2023
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 36.16
  • EUR 38.59

На Харьковщине отбили семь атак армии РФ — Генштаб

Происшествия 07:32   14.11.2023
Оксана Горун
На Харьковщине отбили семь атак армии РФ — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о трех авиаударах, которые армия РФ нанесла по населенным пунктам Харьковской области, а также — атаках под Купянском и на Лиманском направлении — в сторону Харьковщины.

«Авиационные удары получили: Первомайское, Копанки, Новосергеевка Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.

В целом в Украине под обстрелами было более 100 населенных пунктов, в том числе — и на Харьковщине. Враг нанес четыре ракетных и 53 авиационных удара, совершил 45 обстрелов из РСЗО.

На фронте зафиксировали 80 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины отразили семь атак», — сообщил Генштаб.

Также россияне атаковали в сторону Харьковщины на территории Луганской области — в районе сел Надежда и Новоегоровка на Лиманском направлении.

Читайте также: Главные новости Харькова 14 ноября: как прошла ночь, данные Генштаба

За сутки авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один удар по зенитно-ракетному комплексу противника. Украинские ракетчики поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, шесть средств артиллерии и одно — ПВО, а также еще одну важную цель противника.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 14 ноября: как прошла ночь, данные Генштаба и ГСЧС
Главные новости Харькова 14 ноября: как прошла ночь, данные Генштаба и ГСЧС
14.11.2023, 07:40
Какая погода ожидается в Харькове и области 14 ноября — прогноз
Какая погода ожидается в Харькове и области 14 ноября — прогноз
13.11.2023, 19:54
Сегодня 14 ноября: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 ноября: какой праздник и день в истории
14.11.2023, 06:00
Главные новости 13.11: «шахеды» над Харьковщиной, приговор наводчику
Главные новости 13.11: «шахеды» над Харьковщиной, приговор наводчику
13.11.2023, 23:16
На Харьковщине отбили семь атак армии РФ — Генштаб
На Харьковщине отбили семь атак армии РФ — Генштаб
14.11.2023, 07:32
Залужный охарактеризовал ситуацию на Купянском направлении
Залужный охарактеризовал ситуацию на Купянском направлении
14.11.2023, 07:53

Новости по теме:

07:40
Главные новости Харькова 14 ноября: как прошла ночь, данные Генштаба и ГСЧС
07:32
На Харьковщине отбили семь атак армии РФ — Генштаб
20:53
410 млрд — ущерб, нанесенный РФ окружающей среде Харьковщины (инфографика)
11:39
Мы делали ставку на санкции. Это не работает — полковник Генштаба Австрии
11:22
Переговоры требуют от России вывода войск из Украины — Шольц

Вы читали новость: «На Харьковщине отбили семь атак армии РФ — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 07:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о трех авиаударах, которые армия РФ нанесла по населенным пунктам Харьковской области, а также — атаках под Купянском и на Лиманском направлении — в сторону Харьковщины".