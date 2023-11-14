На Харьковщине отбили семь атак армии РФ — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о трех авиаударах, которые армия РФ нанесла по населенным пунктам Харьковской области, а также — атаках под Купянском и на Лиманском направлении — в сторону Харьковщины.
«Авиационные удары получили: Первомайское, Копанки, Новосергеевка Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.
В целом в Украине под обстрелами было более 100 населенных пунктов, в том числе — и на Харьковщине. Враг нанес четыре ракетных и 53 авиационных удара, совершил 45 обстрелов из РСЗО.
На фронте зафиксировали 80 боевых столкновений.
«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины отразили семь атак», — сообщил Генштаб.
Также россияне атаковали в сторону Харьковщины на территории Луганской области — в районе сел Надежда и Новоегоровка на Лиманском направлении.
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За сутки авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один удар по зенитно-ракетному комплексу противника. Украинские ракетчики поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, шесть средств артиллерии и одно — ПВО, а также еще одну важную цель противника.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, купянское направление, обстрелы, сводка;
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 07:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о трех авиаударах, которые армия РФ нанесла по населенным пунктам Харьковской области, а также — атаках под Купянском и на Лиманском направлении — в сторону Харьковщины".