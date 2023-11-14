На Харківщині підірвався легковик: є загиблий і поранений
14 листопада у селі Григорівка Барвінківської громади на вибуховому пристрої підірвалося легкове авто.
Внаслідок підриву загинув 35-річний чоловік, повідомили у ХОВА.
Ще один 30-річний чоловік отримав вибухову травму і наразі перебуває у важкому стані. Його шпиталізували.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: легковушка, погиб, подрыв, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 15:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 листопада у селі Григорівка Барвінківської громади на вибуховому пристрої підірвалося легкове авто.".