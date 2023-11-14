На Харківщині підірвався легковик: є загиблий і поранений

14 листопада у селі Григорівка Барвінківської громади на вибуховому пристрої підірвалося легкове авто.

Внаслідок підриву загинув 35-річний чоловік, повідомили у ХОВА.

Ще один 30-річний чоловік отримав вибухову травму і наразі перебуває у важкому стані. Його шпиталізували.