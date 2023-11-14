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На Харківщині підірвався легковик: є загиблий і поранений

Суспільство 15:43   14.11.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині підірвався легковик: є загиблий і поранений

14 листопада у селі Григорівка Барвінківської громади на вибуховому пристрої підірвалося легкове авто.

Внаслідок підриву загинув 35-річний чоловік, повідомили у ХОВА.

Ще один 30-річний чоловік отримав вибухову травму і наразі перебуває у важкому стані. Його шпиталізували.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 15:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 листопада у селі Григорівка Барвінківської громади на вибуховому пристрої підірвалося легкове авто.".