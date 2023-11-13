Мінне поле знайшли на Харківщині: як сапери підривали боєприпаси (відео)

В районі села Гракове на Чугуївщині сапери знайшли та знешкодили мінне поле.

Як повідомили в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування, інформацію про мінне поле отримали від місцевих мешканців.

«Поступило повідомлення від місцевого мешканця на «101», що він бачив міни. Ми приїхали в село Гракове, чоловік провів нас і показав міну. Під час проведення розвідки знайшли ще 16 мін. Саме тут проходила лінія розмежування, стоянка ворожих військ», – зазначили сапери.

Піротехніки також зазначили, що саме в цьому району кілька місяців тому стався підрив саперів з міста Кропивницький.

Боєприпаси знищували на місці, додали сапери.