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Мінне поле знайшли на Харківщині: як сапери підривали боєприпаси (відео)

Суспільство 13:54   13.11.2023
Вікторія Яковенко
Мінне поле знайшли на Харківщині: як сапери підривали боєприпаси (відео)

В районі села Гракове на Чугуївщині сапери знайшли та знешкодили мінне поле.

Як повідомили в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування, інформацію про мінне поле отримали від місцевих мешканців.

«Поступило повідомлення від місцевого мешканця на «101», що він бачив міни. Ми приїхали в село Гракове, чоловік провів нас і показав міну. Під час проведення розвідки знайшли ще 16 мін. Саме тут проходила лінія розмежування, стоянка ворожих військ», – зазначили сапери.

Піротехніки також зазначили, що саме в цьому району кілька місяців тому стався підрив саперів з міста Кропивницький.

Боєприпаси знищували на місці, додали сапери.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 13:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В районі села Гракове на Чугуївщині сапери знайшли та знешкодили мінне поле.".