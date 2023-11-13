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Від підривів на мінах на Харківщині загинуло 49 людей – ДСНС

Події 10:40   13.11.2023
Оксана Горун
Від підривів на мінах на Харківщині загинуло 49 людей – ДСНС Фото: ГУНП в Харківській області

З початку деокупації на Харківщині підтвердили вже 49 смертей через російські міни та інші вибухонебезпечні предмети, що залишили в нашій землі окупанти.

Ще 193 особи отримали поранення. Таку сумну статистику наводить пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.

Лише за минулий тиждень у регіоні постраждали двоє цивільних.

“07 листопада надійшла інформація про підрив вибухонебезпечного предмета на території приватного домоволодіння у с. Рубіжне Чугуївського району. Внаслідок вибуху 42-річний господар отримав осколкові поранення правої кінцівки та направлений до обласної лікарні. 11 листопада надійшла інформація про підрив вибухонебезпечного предмета у Чугуївському районі на дорозі між с. Гракове та с. Мосьпанове внаслідок наїзду легкового автомобіля на міну. Внаслідок вибуху 46-річний водій отримав осколкові поранення. Бригадою екстреної медичної допомоги направлений до обласної лікарні“, – нагадали подробиці недавніх НП рятувальники.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 10:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку деокупації на Харківщині підтвердили вже 49 смертей через російські міни та інші вибухонебезпечні предмети, що залишили в нашій землі окупанти".