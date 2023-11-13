Від підривів на мінах на Харківщині загинуло 49 людей – ДСНС
З початку деокупації на Харківщині підтвердили вже 49 смертей через російські міни та інші вибухонебезпечні предмети, що залишили в нашій землі окупанти.
Ще 193 особи отримали поранення. Таку сумну статистику наводить пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.
Лише за минулий тиждень у регіоні постраждали двоє цивільних.
“07 листопада надійшла інформація про підрив вибухонебезпечного предмета на території приватного домоволодіння у с. Рубіжне Чугуївського району. Внаслідок вибуху 42-річний господар отримав осколкові поранення правої кінцівки та направлений до обласної лікарні. 11 листопада надійшла інформація про підрив вибухонебезпечного предмета у Чугуївському районі на дорозі між с. Гракове та с. Мосьпанове внаслідок наїзду легкового автомобіля на міну. Внаслідок вибуху 46-річний водій отримав осколкові поранення. Бригадою екстреної медичної допомоги направлений до обласної лікарні“, – нагадали подробиці недавніх НП рятувальники.
Читайте також: Збирав металобрухт. У Харкові чоловік підірвався та поїхав до лікарні
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, мины, подорвался;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Від підривів на мінах на Харківщині загинуло 49 людей – ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 10:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку деокупації на Харківщині підтвердили вже 49 смертей через російські міни та інші вибухонебезпечні предмети, що залишили в нашій землі окупанти".