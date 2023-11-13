От подрывов на минах на Харьковщине погибли 49 человек — ГСЧС

С начала деоккупации на Харьковщине подтвердили уже 49 смертей из-за российских мин и других взрывоопасных предметов, оставленных в нашей земле оккупантами.

Еще 193 человека получили ранения. Такую печальную статистику приводит пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Только за минувшую неделю в регионе пострадали двое гражданских.

«7 ноября поступила информация о подрыве взрывоопасного предмета на территории частного домовладения в с. Рубежное Чугуевского района. В результате взрыва 42-летний хозяин получил осколочные ранения правой конечности и направлен в областную больницу. 11 ноября поступила информация о подрыве взрывоопасного предмета в Чугуевском районе на дороге между с. Граково и с. Мосьпаново в результате наезда легкового автомобиля на мину. В результате взрыва 46-летний водитель получил осколочные ранения. Бригадой экстренной медицинской помощи направлен в областную больницу», — напомнили подробности недавних ЧП спасатели.