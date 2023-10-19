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Собирал металлолом. В Харькове мужчина подорвался и уехал в больницу

Происшествия 19:51   19.10.2023
Елена Нагорная
Собирал металлолом. В Харькове мужчина подорвался и уехал в больницу Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

42-летний мужчина получил ранения в Харькове 19 октября в результате взрыва неизвестного предмета, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По предварительным данным, около 16:30 на улице Матросова мужчина собирал металлолом и наступил на взрывоопасный предмет.

С травмой левой стопы и множественными ранениями лица пострадавшего госпитализировали.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 19:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "42-летний мужчина получил ранения в Харькове 19 октября в результате взрыва неизвестного предмета, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".