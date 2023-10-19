Собирал металлолом. В Харькове мужчина подорвался и уехал в больницу
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
42-летний мужчина получил ранения в Харькове 19 октября в результате взрыва неизвестного предмета, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По предварительным данным, около 16:30 на улице Матросова мужчина собирал металлолом и наступил на взрывоопасный предмет.
С травмой левой стопы и множественными ранениями лица пострадавшего госпитализировали.
Читайте также: Собирал с отцом металлолом. Подробности подрыва подростка на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, металлолом, мужчина, подорвался, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Собирал металлолом. В Харькове мужчина подорвался и уехал в больницу»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 19:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "42-летний мужчина получил ранения в Харькове 19 октября в результате взрыва неизвестного предмета, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".