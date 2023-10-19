Собирал металлолом. В Харькове мужчина подорвался и уехал в больницу

42-летний мужчина получил ранения в Харькове 19 октября в результате взрыва неизвестного предмета, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По предварительным данным, около 16:30 на улице Матросова мужчина собирал металлолом и наступил на взрывоопасный предмет.

С травмой левой стопы и множественными ранениями лица пострадавшего госпитализировали.