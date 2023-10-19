Збирав металобрухт. У Харкові чоловік підірвався і поїхав до лікарні

42-річний чоловік отримав поранення у Харкові 19 жовтня внаслідок вибуху невідомого предмета, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

За попередніми даними, близько 16:30 на вулиці Матросова чоловік збирав металобрухт і наступив на вибухонебезпечний предмет.

З травмою лівої стопи та множинними пораненнями обличчя потерпілого ушпиталили.