Збирав металобрухт. У Харкові чоловік підірвався і поїхав до лікарні
42-річний чоловік отримав поранення у Харкові 19 жовтня внаслідок вибуху невідомого предмета, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
За попередніми даними, близько 16:30 на вулиці Матросова чоловік збирав металобрухт і наступив на вибухонебезпечний предмет.
З травмою лівої стопи та множинними пораненнями обличчя потерпілого ушпиталили.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 19:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "42-річний чоловік отримав поранення у Харкові 19 жовтня внаслідок вибуху невідомого предмета, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.".