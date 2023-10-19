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Збирав металобрухт. У Харкові чоловік підірвався і поїхав до лікарні

Події 19:51   19.10.2023
Олена Нагорна
Збирав металобрухт. У Харкові чоловік підірвався і поїхав до лікарні

42-річний чоловік отримав поранення у Харкові 19 жовтня внаслідок вибуху невідомого предмета, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

За попередніми даними, близько 16:30 на вулиці Матросова чоловік збирав металобрухт і наступив на вибухонебезпечний предмет.

З травмою лівої стопи та множинними пораненнями обличчя потерпілого ушпиталили.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 19:51;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "42-річний чоловік отримав поранення у Харкові 19 жовтня внаслідок вибуху невідомого предмета, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.".