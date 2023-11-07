Мужчина подорвался на «лепестке» на Харьковщине

Житель Чугуевского района на Харьковщине наступил на противопехотную мину в собственном дворе.

«В селе Рубежное Чугуевского района 42-летний гражданский взорвался на противопехотной мине «Лепесток», — сообщила пресс-служба ХОВА.

Мужчина получил ранения осколками — повреждены руки и ноги. Его доставили в больницу.

По данным ГСЧС, только за прошедшие сутки в регионе обнаружили и обезвредили 77 вражеских мин и боеприпасов.

» За прошедшие сутки 6 ноября пиротехническими расчетами ГСЧС проведено обследование около 9,5 га территории, из них 1,3 га с помощью машин механизированного разминирования, 6,4 км линий электропередач в Харьковском, Изюмском, Купянском, Богодуховском и Чугуевском районах области», — привела статистику разминирования пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.