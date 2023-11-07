Чоловік підірвався на “пелюстці” на Харківщині

Житель Чугуївського району на Харківщині наступив на протипіхотну міну у власному дворі.

“У селі Рубіжне Чугуївського району 42-річний цивільний підірвався на протипіхотній міні “Пелюстка”, – повідомила пресслужба ХОВА.

Чоловік отримав поранення уламками – пошкоджені руки та ноги. Його доправили до лікарні.

За даними ДСНС, лише минулої доби в регіоні виявили та знешкодили 77 ворожих мін та боєприпасів.

“За минулу добу 06 листопада піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження близько 9,5 га території, з них 1,3 га за допомогою машин механізованого розмінування, 6,4 км ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області”, – навела статистику розмінування пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.