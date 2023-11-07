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Чоловік підірвався на “пелюстці” на Харківщині

Події 10:12   07.11.2023
Оксана Горун
Чоловік підірвався на “пелюстці” на Харківщині

Житель Чугуївського району на Харківщині наступив на протипіхотну міну у власному дворі.

“У селі Рубіжне Чугуївського району 42-річний цивільний підірвався на протипіхотній міні “Пелюстка”, – повідомила пресслужба ХОВА.

Чоловік отримав поранення уламками – пошкоджені руки та ноги. Його доправили до лікарні.

За даними ДСНС, лише минулої доби в регіоні виявили та знешкодили 77 ворожих мін та боєприпасів.

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“За минулу добу 06 листопада піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження близько 9,5 га території, з них 1,3 га за допомогою машин механізованого розмінування, 6,4 км ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області”, – навела статистику розмінування пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 10:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель Чугуївського району на Харківщині наступив на протипіхотну міну у власному дворі".