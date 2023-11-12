Мужчина ранен – автомобиль наехал на мину на Харьковщине – ГСЧС
Легковой автомобиль наехал на мину на дороге между селом Граково и селом Мосьпаново в Чугуевском районе около 17:00, сообщили в ГСЧС Украины в Харьковской области.
В результате взрыва 46-летний водитель получил осколочные ранения. Бригада экстренной медицинской помощи отвезла его в областную больницу.
В течение суток с 11 по 12 ноября 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 17 раз выезжали на вызовы, 10 – на ликвидацию пожаров, 2 из которых возникли в результате вражеских обстрелов.
За сутки спасатели дважды выезжали тушить пожары из-за обстрелов в Купянске. Горели пустующее здание на площади 200 м² и крыша жилого дома и второй этаж на площади 500 м². Пострадавших нет.
Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 54 единицы взрывоопасных предметов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, мина, мужчина, подорвался, скорая помощь;
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2023 в 08:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Легковой автомобиль наехал на мину на дороге между селом Граково и селом Мосьпаново в Чугуевском районе около 17:00, сообщили в ГСЧС Украины в Харьковской области.".