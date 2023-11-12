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Мужчина ранен – автомобиль наехал на мину на Харьковщине – ГСЧС

Происшествия 08:39   12.11.2023
Оксана Якушко
Мужчина ранен – автомобиль наехал на мину на Харьковщине – ГСЧС Фото: телеграм Александра Гусарова

Легковой автомобиль наехал на мину на дороге между селом Граково и селом Мосьпаново в Чугуевском районе около 17:00, сообщили в ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате взрыва 46-летний водитель получил осколочные ранения. Бригада экстренной медицинской помощи отвезла его в областную больницу.

В течение суток с 11 по 12 ноября 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 17 раз выезжали на вызовы, 10 – на ликвидацию пожаров, 2 из которых возникли в результате вражеских обстрелов.

За сутки спасатели дважды выезжали тушить пожары из-за обстрелов в Купянске. Горели пустующее здание на площади 200 м² и крыша жилого дома и второй этаж на площади 500 м². Пострадавших нет.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 54 единицы взрывоопасных предметов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2023 в 08:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Легковой автомобиль наехал на мину на дороге между селом Граково и селом Мосьпаново в Чугуевском районе около 17:00, сообщили в ГСЧС Украины в Харьковской области.".