Live
  • Нд 12.11.2023
    • Харків
  •   +12°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.52

Чоловіка поранено – автівка наїхала на міну на Харківщині – ДСНС

Події 08:39   12.11.2023
Оксана Якушко
Чоловіка поранено – автівка наїхала на міну на Харківщині – ДСНС Фото: телеграм Олександра Гусарова

Легкова автівка наїхала на міну на дорозі між селом Гракове та селом Мосьпанове у Чугуївському районі близько 17:00, повідомили у ДСНС України в Харківській області.

Внаслідок вибуху 46-річний водій отримав осколкові поранення. Бригада екстреної медичної допомоги відвезла його до обласної лікарні.

Протягом доби з 11 по 12 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 17 разів виїздили на виклики, 10 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів.

За добу рятувальники двічі виїжджали гасити пожежі через обстріли до Куп’янська. Горіли недіюча будівля на площі  200 м² і дах житлового будинку і другий поверх на площі 500 м². Постраждалих немає.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 54 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: Чоловік підірвався на «пелюстці» на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Метеорологи попереджають про пориви сильного вітру на Харківщині 12 листопада
Метеорологи попереджають про пориви сильного вітру на Харківщині 12 листопада
12.11.2023, 09:25
Кількість обстрілів під Куп’янськом і Лиманом значно зросла – Фітьо
Кількість обстрілів під Куп’янськом і Лиманом значно зросла – Фітьо
11.11.2023, 18:37
Росіяни обстрілювали прикордонні райони Харківщини – Синєгубов
Росіяни обстрілювали прикордонні райони Харківщини – Синєгубов
12.11.2023, 09:04
Чоловіка поранено – автівка наїхала на міну на Харківщині – ДСНС
Чоловіка поранено – автівка наїхала на міну на Харківщині – ДСНС
12.11.2023, 08:39
У Харківській облраді заявили, що громадам у тилу має бути соромно
У Харківській облраді заявили, що громадам у тилу має бути соромно
10.11.2023, 09:57
Головні новини Харкова 12.11:авіаудари по селах Харківщини, підірвався на міні
Головні новини Харкова 12.11:авіаудари по селах Харківщини, підірвався на міні
12.11.2023, 08:53

Новини за темою:

19:21
Загинув на місці. На протипіхотній міні підірвався чоловік на Харківщині
15:28
Про міни – дітям. Мобільний клас безпеки запрацював на Харківщині (відео)
13:55
Троє загиблих і троє поранених через підриви на мінах на Харківщині за тиждень
18:01
Директор фермерського підприємства підірвався на міні на Харківщині
17:53
На Ізюмщині двоє за тиждень підірвалися на мінах: один загинув, інший ранений

Ви читали новину: «Чоловіка поранено – автівка наїхала на міну на Харківщині – ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2023 в 08:39;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Легкова автівка наїхала на міну на дорозі між селом Гракове та селом Мосьпанове у Чугуївському районі близько 17:00, повідомили у ДСНС України в Харківській області.".