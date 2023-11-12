Чоловіка поранено – автівка наїхала на міну на Харківщині – ДСНС

Легкова автівка наїхала на міну на дорозі між селом Гракове та селом Мосьпанове у Чугуївському районі близько 17:00, повідомили у ДСНС України в Харківській області.

Внаслідок вибуху 46-річний водій отримав осколкові поранення. Бригада екстреної медичної допомоги відвезла його до обласної лікарні.

Протягом доби з 11 по 12 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 17 разів виїздили на виклики, 10 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів.

За добу рятувальники двічі виїжджали гасити пожежі через обстріли до Куп’янська. Горіли недіюча будівля на площі 200 м² і дах житлового будинку і другий поверх на площі 500 м². Постраждалих немає.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 54 одиниці вибухонебезпечних предметів.