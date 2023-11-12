Чоловіка поранено – автівка наїхала на міну на Харківщині – ДСНС
Легкова автівка наїхала на міну на дорозі між селом Гракове та селом Мосьпанове у Чугуївському районі близько 17:00, повідомили у ДСНС України в Харківській області.
Внаслідок вибуху 46-річний водій отримав осколкові поранення. Бригада екстреної медичної допомоги відвезла його до обласної лікарні.
Протягом доби з 11 по 12 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 17 разів виїздили на виклики, 10 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів.
За добу рятувальники двічі виїжджали гасити пожежі через обстріли до Куп’янська. Горіли недіюча будівля на площі 200 м² і дах житлового будинку і другий поверх на площі 500 м². Постраждалих немає.
Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 54 одиниці вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2023 в 08:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Легкова автівка наїхала на міну на дорозі між селом Гракове та селом Мосьпанове у Чугуївському районі близько 17:00, повідомили у ДСНС України в Харківській області.".