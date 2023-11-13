Минное поле нашли на Харьковщине: как саперы подрывали боеприпасы (видео)
В районе села Граково на Чугуевщине саперы нашли и обезвредили минное поле.
Как сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и реагирования, информацию о минном поле получили от местных жителей.
«Поступило сообщение от местного жителя на «101», что он видел мины. Мы приехали в село Граково, мужчина провел нас и показал мину. Во время проведения разведки обнаружили еще 16 мин. Именно здесь проходила линия разграничения, была стоянка вражеских войск», – отметили саперы.
Пиротехники также отметили, что именно в этом районе несколько месяцев назад произошел подрыв саперов из города Кропивницкий.
Боеприпасы уничтожали на месте, добавили саперы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: граково, минное, мины, поле, саперы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 13:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе села Граково на Чугуевщине саперы нашли и обезвредили минное поле.".