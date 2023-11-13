Live
  • Пн 13.11.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.08
  • EUR 38.54

Минное поле нашли на Харьковщине: как саперы подрывали боеприпасы (видео)

Общество 13:54   13.11.2023
Виктория Яковенко
Минное поле нашли на Харьковщине: как саперы подрывали боеприпасы (видео)

В районе села Граково на Чугуевщине саперы нашли и обезвредили минное поле.

Как сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и реагирования, информацию о минном поле получили от местных жителей.

«Поступило сообщение от местного жителя на «101», что он видел мины. Мы приехали в село Граково, мужчина провел нас и показал мину. Во время проведения разведки обнаружили еще 16 мин. Именно здесь проходила линия разграничения, была стоянка вражеских войск», – отметили саперы.

Пиротехники также отметили, что именно в этом районе несколько месяцев назад произошел подрыв саперов из города Кропивницкий.

Боеприпасы уничтожали на месте, добавили саперы.

Читайте также: От подрывов на минах на Харьковщине погибли 49 человек — ГСЧС

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости 13.11: последствия удара по Харькову, приговор наводчику
Главные новости 13.11: последствия удара по Харькову, приговор наводчику
13.11.2023, 12:44
В Харькове приспустили государственный флаг
В Харькове приспустили государственный флаг
12.11.2023, 12:49
Работа в Харькове. КП не могут найти сотрудников на зарплату до 27 тыс. грн
Работа в Харькове. КП не могут найти сотрудников на зарплату до 27 тыс. грн
11.11.2023, 17:34
Ракета ударила в землю, повреждены ворота — Синегубов об атаке на Харьков
Ракета ударила в землю, повреждены ворота — Синегубов об атаке на Харьков
13.11.2023, 08:27
«Хочу в Россию». Наводчик удара по ХОВА получил пожизненное заключение
«Хочу в Россию». Наводчик удара по ХОВА получил пожизненное заключение
13.11.2023, 12:35
Энергетики вернули свет жителям Харьковщины после обстрелов (фото)
Энергетики вернули свет жителям Харьковщины после обстрелов (фото)
13.11.2023, 14:50

Новости по теме:

23:34
Важную дорогу через Печенежскую и Чкаловскую ОТГ восстановили на Харьковщине
19:41
Очередной тракторист наехал на противотанковую мину на Харьковщине
18:47
Трое саперов подорвались на мине на Харьковщине, один погиб
15:39
«Работать было очень тяжело»: энергетики вернули свет в освобожденное Граково
16:08
В деоккупированное Граково возвращают электрику: когда появится свет (фото)

Вы читали новость: «Минное поле нашли на Харьковщине: как саперы подрывали боеприпасы (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 13:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе села Граково на Чугуевщине саперы нашли и обезвредили минное поле.".