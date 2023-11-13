Минное поле нашли на Харьковщине: как саперы подрывали боеприпасы (видео)

В районе села Граково на Чугуевщине саперы нашли и обезвредили минное поле.

Как сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и реагирования, информацию о минном поле получили от местных жителей.

«Поступило сообщение от местного жителя на «101», что он видел мины. Мы приехали в село Граково, мужчина провел нас и показал мину. Во время проведения разведки обнаружили еще 16 мин. Именно здесь проходила линия разграничения, была стоянка вражеских войск», – отметили саперы.

Пиротехники также отметили, что именно в этом районе несколько месяцев назад произошел подрыв саперов из города Кропивницкий.

Боеприпасы уничтожали на месте, добавили саперы.