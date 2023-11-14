На Харьковщине подорвалась легковушка: есть погибший и раненый
14 ноября в селе Григоровка Барвенковской громады на взрывном устройстве подорвался легковой автомобиль.
В результате подрыва погиб 35-летний мужчина, сообщили в ХОВА.
Еще один 30-летний мужчина получил взрывную травму и находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: легковушка, погиб, подрыв, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 15:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 ноября в селе Григоровка Барвенковской громады на взрывном устройстве подорвался легковой автомобиль.".