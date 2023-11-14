На Харьковщине подорвалась легковушка: есть погибший и раненый

14 ноября в селе Григоровка Барвенковской громады на взрывном устройстве подорвался легковой автомобиль.

В результате подрыва погиб 35-летний мужчина, сообщили в ХОВА.

Еще один 30-летний мужчина получил взрывную травму и находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали.