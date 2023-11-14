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На Харьковщине подорвалась легковушка: есть погибший и раненый

Общество 15:43   14.11.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине подорвалась легковушка: есть погибший и раненый

14 ноября в селе Григоровка Барвенковской громады на взрывном устройстве подорвался легковой автомобиль.

В результате подрыва погиб 35-летний мужчина, сообщили в ХОВА.

Еще один 30-летний мужчина получил взрывную травму и находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 15:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 ноября в селе Григоровка Барвенковской громады на взрывном устройстве подорвался легковой автомобиль.".